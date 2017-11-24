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Posted 24 ноября 2017, 09:07

Published 24 ноября 2017, 09:07

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Игроков «Амкара» на матч с «Динамо» выведут мамы

24 ноября 2017, 09:07
Сюжет
Амкар
Встреча состоится уже сегодня вечером.

Игроков пермского футбольного клуба «Амкар» на поле перед матчем с московским «Динамо» выведут мамы воспитанников центра подготовки молодых футболистов. Игра будет посвящена международному празднованию Дня матери.

«В последнее воскресенье ноября в мире отмечается Международный день матери. Клуб с согласия РФПЛ решил внести свою лепту в этот трогательный праздник. Мамы выйдут на поле в футболках с надписью «Без мамы нет футбола!», — сообщает пресс-служба ФК «Амкар».

Кроме того, в этот день болельщиков клуба бесплатно угостят кашей и горячим чаем. Полевые кухни установят на площадке между клубным фан-шопом и 18 сектором Восточной трибуной и около входа на Западную трибуну.

Матч состоится 24 ноября в 19:30 на стадионе «Звезда».

#Спорт#Амкар#Доброта на ПП#Футбол#Динамо
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