Игроков «Амкара» на матч с «Динамо» выведут мамы

Posted 24 ноября 2017, 09:07
Published 24 ноября 2017, 09:07
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Игроков пермского футбольного клуба «Амкар» на поле перед матчем с московским «Динамо» выведут мамы воспитанников центра подготовки молодых футболистов. Игра будет посвящена международному празднованию Дня матери.
«В последнее воскресенье ноября в мире отмечается Международный день матери. Клуб с согласия РФПЛ решил внести свою лепту в этот трогательный праздник. Мамы выйдут на поле в футболках с надписью «Без мамы нет футбола!», — сообщает пресс-служба ФК «Амкар».
Кроме того, в этот день болельщиков клуба бесплатно угостят кашей и горячим чаем. Полевые кухни установят на площадке между клубным фан-шопом и 18 сектором Восточной трибуной и около входа на Западную трибуну.
Матч состоится 24 ноября в 19:30 на стадионе «Звезда».