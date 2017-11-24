Стало известно название ледового городка в центре Перми

Posted 24 ноября 2017, 05:55
Published 24 ноября 2017, 05:55
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Новогодний ледовый комплекс на эспланаде будет носить название «Пермяч». К такому решению пришли власти Перми на прошедшем заседании оргкомитета, посвященного празднованию Нового года и Рождества.
Название ледового городка объединяет темы Перми и футбола, сохраняя разговорный жанр, свойственный околофутбольной тематике. Общая площадь проектируемого ледового комплекса составляет 3,5 гектара. По этому показателю пермский ледовый комплекс является одним из самых больших в России, прокомментировали в мэрии.
Согласно задумке автора ледового комплекса Всеволода Аверкиева, городок представит собой «футбольную планету». Всего в городке разместят 22 ската и 16 ледовых объектов, шесть из которых будут посвящены футболу. При разработке художественной концепции объектов использовались узнаваемые культурные символы стран-участников.
Появится горка «Лев», посвященная ЧМ в ЮАР, «Колизей» (ЧМ в Италии), «Сомбреро» (ЧМ в Мексике) и аттракцион «Ледяная волна» (ЧМ в США). Ограждение ели будет состоять из четырех скатов, высотой два метра.
Зимой власти планируют провести несколько крупных спортивных мероприятий: кубок России по сноуборду, 1 этап (Чусовой), Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина (Чайковский), «Лыжни России-2018», кубок Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) (Горнозаводск), «Ралли-Барда-2018», всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Особое внимание власти уделят новогодним и рождественским мероприятиям и площадкам.
В каникулы ледовый городок будет работать с 3 по 8 января с 10:00 до 23:00. В ночь празднования Нового года 31 декабря городок откроется в 23:00 и завершит работу в 4:00. Гостей праздника ожидает традиционный фейерверк: трехминутный в 00:00 и большой семиминутный в 2:00. Также ожидается флеш-моб «Хоровод болельщиков».
Открытие ледового комплекса «Пермяч» состоится в канун Нового года. Точная дата открытия станет известна позже и будет зависеть от погодных условий. На реализацию проекта потратят 28 млн рублей.