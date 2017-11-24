Стало известно название ледового городка в центре Перми

В каникулы ледовый городок будет работать с 3 по 8 января с 10:00 до 23:00. В ночь празднования Нового года 31 декабря городок откроется в 23:00 и завершит работу в 4:00. Гостей праздника ожидает традиционный фейерверк: трехминутный в 00:00 и большой семиминутный в 2:00. Также ожидается флеш-моб «Хоровод болельщиков».