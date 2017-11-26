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Posted 26 ноября 2017, 13:20

Published 26 ноября 2017, 13:20

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

В Пермском крае за неделю выявили 79 новых случаев заражения ВИЧ. 22 - в Перми

В Пермском крае за неделю выявили 79 новых случаев заражения ВИЧ. 22 - в Перми

26 ноября 2017, 13:20
Фото: Properm.ru.
Всего с ВИЧ в Прикамье сегодня проживает более 26,5 тыс. человек.

За неделю в Пермском крае зарегистрировано 79 новых случаев ВИЧ-инфекции. Информацию опубликовал на своем сайте Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Из 79 новых случаев заражения, 22 — зарегистрированы в Перми: шесть в Свердловском, по четыре в Кировском и Орджоникидзевском, по три в Индустриальном и Дзержинском, два в Мотовилихинском районах.

Среди других городов края в этой невеселой статистике лидируют Березники — там 10 новых случаев заражения. Семь — в Пермском районе, шесть в Лысьве, четыре в Краснокамске, по три — в Соликамске, Чайковском, Куединском районе.

Всего в Пермском крае зарегистрировано 32521 случай ВИЧ-инфекции, из них 3322 случая ВИЧ-инфекции зафиксированы в 2017 году. Сегодня в Прикамье более 26,5 тыс. человек живут с ВИЧ.

Кстати, согласно данным Роспотребнадзора Пермский край занимает шестое место среди регионов по заболеваемости ВИЧ.

#Здоровье#Вич
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