В мэрии Перми рассказали, почему Сергея Романова лишили должности руководителя департамента ЖКХ

«С этого года в Перми реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», предусматривающая масштабный ремонт дворов. С 2018 года департамент будет принимать участие в программе комплексного развития центральных улиц города», — сообщили корреспонденту Properm.ru в мэрии.