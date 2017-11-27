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Posted 27 ноября 2017, 07:27

Published 27 ноября 2017, 07:27

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В мэрии Перми рассказали, почему Сергея Романова лишили должности руководителя департамента ЖКХ

27 ноября 2017, 07:27
Сюжет
Коммунальный рай
Разделение полномочий связано с увеличением количества задач, стоящих перед департаментом.

В администрации Перми рассказали, почему глава города Дмитрий Самойлов назначил на должность руководителя департамента ЖКХ Александра Бородина. Ранее этот пост занимал заместитель мэра Сергей Романов.

Оказалось, что разделение полномочий заместителя главы администрации Перми и начальника департамента ЖКХ связано с увеличением количества задач, стоящих перед департаментом.

«С этого года в Перми реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», предусматривающая масштабный ремонт дворов. С 2018 года департамент будет принимать участие в программе комплексного развития центральных улиц города», — сообщили корреспонденту Properm.ru в мэрии.

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Также в пресс-службе администрации уточнили, что главная задача нового начальника департамента ЖКХ — контролировать реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории города.

Как заместитель главы Сергей Романов продолжит возглавлять функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры. Кроме департамента ЖКХ в его ведении находится управление жилищных отношений и управление по экологии и природопользованию.

#Общество#Коммунальный рай#Администрация Перми
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