Пермский край вошел в пятерку регионов России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

Posted 4 декабря 2017, 08:31
Published 4 декабря 2017, 08:31
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
Пермский край расположился на пятой строчке российского «антирейтинга» по уровню заболеваемости ВИЧ–инфекцией. В 2017 году в регионе зарегистрировано 115,3 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения, сообщает Роспотребнадзор.
Регионы России с самыми высокими показателями заболеваемости ВИЧ-инфекцией
|Регион
|Новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения
|1.
|Кемеровская область
|174,5
|2.
|Иркутская область
|134,0
|3.
|Свердловская область
|128,1
|4.
|Владимирская область
|124,6
|5.
|Пермский край
|115,3
|6.
|Новосибирская область
|115,1
|7.
|Тюменская область
|109,2
|8.
|Челябинская область
|109,1
|9.
|Томская область
|104,6
|10.
|Курганская область
|99,3
Главным путем передачи инфекции в Прикамье остается половой, его доля в 2017 году составляет 39,5%. На втором месте — заражение при внутривенном употреблении психоактивных веществ — 19,5%.