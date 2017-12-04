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Posted 4 декабря 2017, 08:31

Published 4 декабря 2017, 08:31

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

Пермский край вошел в пятерку регионов России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

Пермский край вошел в пятерку регионов России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

4 декабря 2017, 08:31
Фото: Properm.ru.
Среди лидеров по количеству новых случаев инфекции -Кемеровская и Иркутская области, а также наши соседи за Уральскими горами.

Пермский край расположился на пятой строчке российского «антирейтинга» по уровню заболеваемости ВИЧ–инфекцией. В 2017 году в регионе зарегистрировано 115,3 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения, сообщает Роспотребнадзор.

Регионы России с самыми высокими показателями заболеваемости ВИЧ-инфекцией

Регион Новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения
1. Кемеровская область 174,5
2. Иркутская область 134,0
3. Свердловская область 128,1
4. Владимирская область 124,6
5. Пермский край 115,3
6. Новосибирская область 115,1
7. Тюменская область 109,2
8. Челябинская область 109,1
9. Томская область 104,6
10. Курганская область 99,3

Главным путем передачи инфекции в Прикамье остается половой, его доля в 2017 году составляет 39,5%. На втором месте — заражение при внутривенном употреблении психоактивных веществ — 19,5%.

#Здоровье#Вич#Роспотребнадзор
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