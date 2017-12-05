Алексей Востриков о строительстве социальных объектов на «Иве»: «Мы ответственны перед пермяками»

Продление сроков, по словам Вострикова, объективная необходимость. «Мы подсчитали, с момента заключения договора аренды 17 марта 2008 года и до истечения срока реализации проекта, назначенного судом в 2014 году, прошел 3331 день. Из которых 2/3 — 2087 ушли на всевозможные согласования… Например, по независящим от нас причинам компании дважды пришлось за собственный счет готовить основополагающий для стройки документ — проект планировки и межевания территории. Сначала это было связано с изменениями Правил землепользования и застройки города Перми для этого участка и снижением высотности, затем с проектом по размещению на территории ТЦ IKEA, продолжать можно долго... Возможно, мое заявление покажется кому-то слишком жестким, но мы шли навстречу этим предложениям, и надеялись на взаимность.