Алексей Востриков о строительстве социальных объектов на «Иве»: «Мы ответственны перед пермяками»

Posted 5 декабря 2017, 12:50
Published 5 декабря 2017, 12:50
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Вчера, 4 декабря, 17 арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции по иску корпорации «Девелопмент-Юг» к администрации Перми. Прокомментировал решение генеральный директор ООО «Ива-Девелопмент» Алексей Востриков.
Продление сроков, по словам Вострикова, объективная необходимость. «Мы подсчитали, с момента заключения договора аренды 17 марта 2008 года и до истечения срока реализации проекта, назначенного судом в 2014 году, прошел 3331 день. Из которых 2/3 — 2087 ушли на всевозможные согласования… Например, по независящим от нас причинам компании дважды пришлось за собственный счет готовить основополагающий для стройки документ — проект планировки и межевания территории. Сначала это было связано с изменениями Правил землепользования и застройки города Перми для этого участка и снижением высотности, затем с проектом по размещению на территории ТЦ IKEA, продолжать можно долго... Возможно, мое заявление покажется кому-то слишком жестким, но мы шли навстречу этим предложениям, и надеялись на взаимность.
«Мы ответственны перед пермяками, которые уже являются жителями микрорайона или планируют ими стать. Поэтому не оставим попыток найти компромисс со всеми заинтересованными сторонами и вне судебного порядка. Уверены, и город, и край заинтересованы в том же самом», — подытожил Востриков.