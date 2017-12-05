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Posted 5 декабря 2017, 12:50

Published 5 декабря 2017, 12:50

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Алексей Востриков о строительстве социальных объектов на «Иве»: «Мы ответственны перед пермяками»

5 декабря 2017, 12:50
По словам Вострикова, в компании не оставят попыток найти компромисс со всеми заинтересованными сторонами и вне судебного порядка.

Вчера, 4 декабря, 17 арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции по иску корпорации «Девелопмент-Юг» к администрации Перми. Прокомментировал решение генеральный директор ООО «Ива-Девелопмент» Алексей Востриков.

Алексей Востриков, генеральный директор ООО «Ива-Девелопмент»:— Суд в очередной раз подтвердил правоту наших требований. Мы не сомневались в победе, иначе не стали бы прибегать к этому инструменту. Но все-таки надеемся, что в ближайшее время будет положен конец всем разногласиям, которые имели место в последнее время между компанией «Ива-Девелопмент» и администрацией краевой столицы. А главное, закончится бесконечная череда спекуляций в публичном пространстве по поводу выполнения нами своих обязательств перед жителями микрорайона, например, в части возведения социальной инфраструктуры.

Продление сроков, по словам Вострикова, объективная необходимость. «Мы подсчитали, с момента заключения договора аренды 17 марта 2008 года и до истечения срока реализации проекта, назначенного судом в 2014 году, прошел 3331 день. Из которых 2/3 — 2087 ушли на всевозможные согласования… Например, по независящим от нас причинам компании дважды пришлось за собственный счет готовить основополагающий для стройки документ — проект планировки и межевания территории. Сначала это было связано с изменениями Правил землепользования и застройки города Перми для этого участка и снижением высотности, затем с проектом по размещению на территории ТЦ IKEA, продолжать можно долго... Возможно, мое заявление покажется кому-то слишком жестким, но мы шли навстречу этим предложениям, и надеялись на взаимность.

Алексей Востриков: — Что касается объектов социального назначения — в суде мы добивались уточнения и закрепления списка объектов, которые построим и бесплатно передадим городу с учетом сокращения объема жилищного строительства с 1 млн. кв. метров до 432 тыс. кв. метров. Все объемы рассчитывал город исходя из установленных региональных нормативов. В любом случае, здесь появится школа, два детских сада и больница. Помещение для администрации района будет сдано уже в этом году.

«Мы ответственны перед пермяками, которые уже являются жителями микрорайона или планируют ими стать. Поэтому не оставим попыток найти компромисс со всеми заинтересованными сторонами и вне судебного порядка. Уверены, и город, и край заинтересованы в том же самом», — подытожил Востриков.

#Новости компаний недвижимости
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