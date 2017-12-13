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Posted 13 декабря 2017, 08:45

Published 13 декабря 2017, 08:45

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Мы знаем, что вы искали в этом году: самые популярные запросы пермяков

13 декабря 2017, 08:45
Сюжет
Протест
От Решетникова и Басаргина, до Путина и Навального.

Сервис «Яндекс. Исследования» назвал основные темы, которые жители Пермского края искали в 2017 году. Как отмечают авторы рейтинга, темы составлены на основе поисковых запросов, заданных с первого января по конец ноября. Запросы о событиях, случившихся позже, не рассматриваются. ТОП-10 самых популярных событий и тем, которые интересовали пермяков:

1. [Максим решетников биография фото семья], [басаргин последние новости]

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«Это большая честь для меня». Путин назначил врио губернатора Пермского края

На первом месте расположился запрос на тему отставки и назначения губернатора Пермского края в феврале 2017 года. Пермяков интересовали причины ухода Виктора Басаргина, а также биография нынешнего главы Прикамья Максима Решетникова.

2. [Путин приедет в пермь 8 сентября]

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Первый за пять лет визит Владимира Путина в Пермь. Репортаж Properm.ru

Второй по популярности запрос — визит Владимира Путина в Пермь. Интерес к теме начал подогреваться еще в августе, но пик пришелся на сентябрь этого года.

3. [Выборы губернатора пермского края 2017 года кандидаты]

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Выборы губернатора Пермского края. Хроника событий

Третью строчку заняли выборы губернатора Пермского края. Первые за 17 лет народные выборы главы края, как и визит Путина, прошли в сентябре с разницей в один день. Хайп был обеспечен.

4. [Пермский марафон 2017 официальный сайт], [марафон пермь 3 сентября]

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Наиболее значимое для города спортивное событие — «Пермский международный марафон — 2017» занял четвертое место.

5. [Цирк филатовых в перми цены]

Гостивший в Перми на протяжении двух месяцев знаменитый Цирк Филатовых нашел свою аудиторию. Цены на представление больше всего интересовали пермяков.

6. [Юлия колмогорова пермь угнали]

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В марте 2017 года у пермской актрисы и журналистки Юлии Колмогоровой украли внедорожник BMW X6. Судьба автомобиля необычайно сильно волновала горожан.

7. [Скутер в перми 1 июля 2017]

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Жарой в июне и июле пермяки похвастаться не могли, зато огня на сцене дали легендарные Scooter. За ними седьмая строчка в топе.

8. [Северная дамба пермь ремонт]

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Одна из самых актуальных тем лета — ремонт Северной дамбы остановилась на восьмом месте. Вероятно чаще всего интересовались темой жители Мотовилихи.

9. [Камская долина пермь банкротство 2017]

На предпоследнем месте в списке, но на одном из самых первых по значимости оказалось банкротство застройщика «Камская долина». Пермяки начали искать информацию в апреле и с тех пор интерес к теме только возрастал.

10. [Навальный пермь]

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Замыкает список запрос «митинги в Перми». Авторы исследования при этом не выделяли запросы пермяков о протестных акциях обманутых дольщиков или зоозащитников. В первую очередь, речь идет о двух встречах с оппозиционером Алексеем Навальным в июне и ноябре этого года.

#Интернет#Протест#Навальный#Решетников
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