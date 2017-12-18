Памятка Пермяку. Как правильно пользоваться банковской картой

Posted 18 декабря 2017, 08:05
Published 18 декабря 2017, 08:05
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
По данным Центробанка, за девять месяцев 2017 года с помощью банковских карт жители Пермского края оплатили услуги на 452 млрд рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с этим, в Прикамье более чем в два раза выросло количество покупок в интернете — более 492 тыс. операций. В прошлом году этот показатель составлял 237 тыс. операций.
На вызов времени реагируют и мошенники. Чтобы получить доступ к данным вашей карты злоумышленники представляются сотрудниками банков, госструктур, заинтересованными покупателями вашего автомобиля и даже родственниками. Однако защитить своих средства от них просто, для этого нужно соблюдать пять простых правил.
№1. Никому не сообщайте персональные данные вашей карты
Первое, и, пожалуй, самое важное, что необходимо знать каждому пользователю банковской карты — никому не говорите персональные данные вашей карты. Речь идет о PIN-коде, CVV-коде (цифры на обратной стороне карты), сроке действия карты, имени и фамилии владельца. Когда человек знает совокупность этих данных, то у него открыт полный доступ к средствам на вашей карте. Это как дать кошелек первому встречному.
Если вы хотите получить перевод от другого человека, то достаточно сообщить индивидуальный номер вашей карты, 16 цифр, которые находятся на лицевой стороне. Более того, сегодня многие банки привязывают карту к вашему номеру телефона, поэтому, в некоторых случаях можно обойтись даже без номера карты.
Если же вам необходимо получить перевод от юридического лица, то для этого необходимо сообщить номер вашего расчетного счета. Эту информацию вы можете узнать самостоятельно в мобильном приложении или обратившись в ближайшее отделение вашего банка.
Иногда для хищения персональных данных вашей банковской карты мошенники используют скимминг. Устанавливают на банкомат небольшое устройство, которое копирует информацию с магнитной полосы, а PIN-код узнают при помощи камеры, закрепленной над клавиатурой, или фальшивой клавиатуры, установленной над настоящей, которая запоминает ваши нажатия.
Поэтому лучше снимать деньги со счета в отделениях банка или в надежных местах, где банкоматы находятся под постоянным наблюдением.
В некоторых торговых точках, работающих в ночном режиме, например в аптеках, часто случаются ситуации, когда для оплаты покупки вас не пускают внутрь помещения, а терминал безналичного расчета стационарный и находится у кассы.
Если ваша карта не поддерживает технологию бесконтактного платежа (PayPass/PayWave), то вас, скорее всего, попросят сказать PIN-код, чтобы провести оплату. Делать этого ни в коем случае нельзя. Да и отдавать карту в руки аптекарю, даже если есть бесконтактный платеж, — тоже плохая идея. Так вы рискуете всеми средствами, которые есть на вашей карте.
Простой фотографии карты с обеих сторон будет достаточно для совершения покупок в интернете. Для этого нужно знать лишь: номер карты, время действия, фамилию и имя владельца, а также CVV-код.
Покупки в интернет-магазинах лучше оплачивать со своего личного компьютера или смартфона. Так вы будете уверены, что ваши данные не сохранились в памяти чужого гаджета. При этом пользоваться лучше проверенными сайтами. Обращайте внимание на интернет-адрес магазина, сайты-клоны сегодня встречаются на каждому шагу.
Хорошим способом защиты будет отдельная виртуальная карта для покупок в интернете. Сегодня такую услугу предлагает каждый приличный банк. Как правило, главное условие для ее получение — быть клиентом банка, то есть иметь действующую дебетовую или кредитную карту.
Если у вас нет желания регистрировать отдельную карту, то можно установить на основной карте лимит на интернет-операции. Так вы сможете ограничить объем средств, которые мошенники смогут списать с вашего счета, если все-таки получат к нему доступ.
Особенно аккуратным стоит быть на сайтах бесплатных объявлений. По данным территориальных органов МВД России по Пермскому краю за восемь месяцев 2017 года, каждое пятое дистанционное мошенничество связано с покупками в интернете.
Чаще всего мошенники продают не тот товар, что был указан в объявлении, либо просят у покупателя частичную или полную предоплату, а после ее получения скрываются. Особенно часто такие преступления совершают на сайтах бесплатных объявлений.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников в МВД рекомендуют обращать внимание на поведение продавца и то, как оформлено объявление о продаже.
Жертвами мошенников также становятся продавцы. Как правило, «покупатели» просят сообщить реквизиты банковских карт якобы для перевода денег. На самом деле, получив конфиденциальные сведения, мошенники снимают с нее все средства.
Если собеседник продолжает настаивать на передаче этой информации, лучше отказаться от сделки и подождать звонка от другого покупателя.
Рассылка «официальных» писем и сообщений об акциях от имени известного банка — это один из самых распространенных способов получить доступ к вашим накоплениям.
В марте прошлого года жителям Перми на электронную почту пришли письма с почтового адреса [email protected]. От имени Сбербанка мошенники предлагали принять участие в тестировании нового приложения и обещали за это вознаграждение 5 тыс. рублей и 10 тыс. бонусов «Спасибо».
Запомните, ссылка на безопасные приложения банков вы всегда можете найти на официальном сайте кредитной организации. Если решили что-то установить на свой смартфон, то стоит обращать внимание на рейтинг приложений. Как правило, у них несколько сотен тысяч скачиваний, высокие оценки пользователей, много отзывов и такие приложения постоянно обновляются.
Также не стоит спонтанно реагировать на все тревожные SMS-сообщения, в которых вам сообщаютт, что карта заблокирована, а деньги списаны, и нужно срочно связаться с сотрудником банка или пройти по ссылке, чтобы решить эту проблему. Если вы получили сообщение и оно вас смущает, то позвоните в call-центр вашего банка по номеру телефона, указанному на официальном сайте. Так вы сможете уточнить информацию и защитить себя от противозаконных действий.
Материал подготовлен при содействии Министерства финансов Пермского края в рамках государственной программы «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края»