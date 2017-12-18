Памятка Пермяку. Как правильно пользоваться банковской картой

Если ваша карта не поддерживает технологию бесконтактного платежа (PayPass/PayWave), то вас, скорее всего, попросят сказать PIN-код, чтобы провести оплату. Делать этого ни в коем случае нельзя. Да и отдавать карту в руки аптекарю, даже если есть бесконтактный платеж, — тоже плохая идея. Так вы рискуете всеми средствами, которые есть на вашей карте.