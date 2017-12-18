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Posted 18 декабря 2017, 12:17

Published 18 декабря 2017, 12:17

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

После публикации Properm.ru в пермских школах устранили нарушения в питании детей

18 декабря 2017, 12:17
С недобросовестным подрядчиком разорвали контракт на поставку продуктов и обслуживание.

Руководителей и сотрудников образовательных учреждений, нарушивших нормативы организации питания привлекут к дисциплинарной ответственности. После публикации Properm.ru городская администрация, на которую были возложены функции контроля за питанием в школах, начала сбор объяснений от директоров и составление планов устранения нарушений.

Руководителями всех проверенных учреждений, где выявлены финансовые нарушения, направлены претензии организациям общественного питания о возмещении расходов в соответствии с актом проверки, сообщает мэрия города.

В школе, где зафиксировано нарушение качества продуктов питания направлено письмо о досрочном расторжении договора с поставщиком ИП Ладейщиков С.М. До 15 февраля запланировано провести новый квалификационный отбор поставщика в эту школу.

Кроме того, в связи с повышением сумм для организации бесплатного питания с 2018 года на 15%, рацион питания льготных категорий учащихся будет урегулирован.

Пока неизвестно, будут ли санкции в отношении Администрации города Перми и департамента образования администрации за «неэффективную» работу в части контроля за питанием.

#Общество
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