После публикации Properm.ru в пермских школах устранили нарушения в питании детей

Руководителей и сотрудников образовательных учреждений, нарушивших нормативы организации питания привлекут к дисциплинарной ответственности. После публикации Properm.ru городская администрация, на которую были возложены функции контроля за питанием в школах, начала сбор объяснений от директоров и составление планов устранения нарушений.