Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила об увольнении руководителя Пермского краевого дома ребенка

Posted 21 декабря 2017, 11:00
Published 21 декабря 2017, 11:00
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В Пермском краевом доме ребенка сменится руководитель. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, которая находится с рабочим визитом в Перми.
«К сожалению, данное учреждение оставило очень неблагоприятное впечатление и буквально час назад принято решение: будет переназначен руководитель», — цитирует ТАСС слова Кузнецовой. По ее словам в доме ребенка были выявлены серьезные нарушения, связанные с уходом за детьми, которые требуют немедленных действий в отношении руководства.
Кроме назначения нового руководства, для изучения ситуации будет создана комиссия во главе с зампредом краевого правительства Татьяной Абдуллиной. В состав комиссии войдет региональный детский омбудсмен, представители общественных организаций, прокуратуры, профильных министерств и ведомств.
В октябре Properm.ru писал о том, что главврач Пермского краевого дома ребенка решила сократить двух врачей и пять медсестер в связи с реорганизацией учреждения. Позже выяснилось, что в Минздраве Прикамья не давали такого распоряжения. Тогда региональный министр здравоохранения назвал действия руководителя самоуправством и отменил приказ об увольнении.