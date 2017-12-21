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Posted 21 декабря 2017, 11:00

Published 21 декабря 2017, 11:00

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила об увольнении руководителя Пермского краевого дома ребенка

21 декабря 2017, 11:00
Сюжет
Медицина в Прикамье
В учреждении были выявлены серьезные нарушения, связанные с уходом за детьми.

В Пермском краевом доме ребенка сменится руководитель. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, которая находится с рабочим визитом в Перми.

«К сожалению, данное учреждение оставило очень неблагоприятное впечатление и буквально час назад принято решение: будет переназначен руководитель», — цитирует ТАСС слова Кузнецовой. По ее словам в доме ребенка были выявлены серьезные нарушения, связанные с уходом за детьми, которые требуют немедленных действий в отношении руководства.

Кроме назначения нового руководства, для изучения ситуации будет создана комиссия во главе с зампредом краевого правительства Татьяной Абдуллиной. В состав комиссии войдет региональный детский омбудсмен, представители общественных организаций, прокуратуры, профильных министерств и ведомств.

В октябре Properm.ru писал о том, что главврач Пермского краевого дома ребенка решила сократить двух врачей и пять медсестер в связи с реорганизацией учреждения. Позже выяснилось, что в Минздраве Прикамья не давали такого распоряжения. Тогда региональный министр здравоохранения назвал действия руководителя самоуправством и отменил приказ об увольнении.

#Здоровье#Медицина в Прикамье
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