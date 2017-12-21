Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила об увольнении руководителя Пермского краевого дома ребенка

В октябре Properm.ru писал о том, что главврач Пермского краевого дома ребенка решила сократить двух врачей и пять медсестер в связи с реорганизацией учреждения. Позже выяснилось, что в Минздраве Прикамья не давали такого распоряжения. Тогда региональный министр здравоохранения назвал действия руководителя самоуправством и отменил приказ об увольнении.