Сегодня «ПАРМА» сыграет против «Локомотива» в Кубке России

Posted 22 декабря 2017, 05:22
Published 22 декабря 2017, 05:22
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Сегодня, 22 декабря, состоится первый матч ¼ Кубка России по баскетболу. Соперником «ПАРМЫ» в заключительном домашнем матче в 2017 году станет «Локомотив-Кубань» (Краснодарский край). Ранее пермяки уже встречались с краснодарским клуб в рамках Единой лиги ВТБ. Тогда сильнее оказались гости.
Кроме того, во время большого перерыва матча на втором этаже дворца спорта «Молот» состоится благотворительный аукцион, на котором будут выставлены глиняные собаки, сделанные игроками «ПАРМЫ». Все собранные средства пойдут на покупку расходных материалов для аппарата искусственной вентиляции легких, который передадут подопечному фонда «Дедморозим» Антону Воробьеву.
Матч начнется в 19:00 в УДС «Молот».