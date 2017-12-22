Сегодня «ПАРМА» сыграет против «Локомотива» в Кубке России

Кроме того, во время большого перерыва матча на втором этаже дворца спорта «Молот» состоится благотворительный аукцион, на котором будут выставлены глиняные собаки, сделанные игроками «ПАРМЫ». Все собранные средства пойдут на покупку расходных материалов для аппарата искусственной вентиляции легких, который передадут подопечному фонда «Дедморозим» Антону Воробьеву.