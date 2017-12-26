Виновный в гибели вице-спикера Заксобрания Пермского края добился УДО

Posted 26 декабря 2017, 10:59
Published 26 декабря 2017, 10:59
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Директор ООО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» Алексей Бусаров, виновный в гибели вице-спикера краевого парламента и лидера краевой фракции ЛДПР Сергея Митрофанова добился условно-досрочного усвобождения. Бизнесмен отбыл более трети из назначенных ему 2 лет 11 месяцев лишения свободы, пишет РБК-Пермь
Защита Бусарова, отметила, что осужденный полностью исполнил приговор в части гражданских исков и компенсировал имущественный и моральный вред на общую сумму 4,6 млн рублей.
«Нас не известили о ходатайстве осужденного Бусарова об УДО. Впервые слышу о таком заседании Чердынского районного суда», — приводит издание слова адвоката Ларисы Тарасовой, представляющей интересы потерпевших.
Решение об УДО может быть обжаловано в апелляционной инстанции Пермского краевого суда в течение 10 дней. Адвокат Лариса Тарасова сообщила, что намерена выяснить позицию бывшей жены и дочери Митрофанова до конца недели. До вступления в силу вынесенного постановления осужденный не вправе покидать колонию-поселение.
Бизнесмен был признан виновным в смерти депутата ЛДПР и вице-спикера краевого ЗС Сергея Митрофанова. Вечером 27 февраля 2016 года Бусаров на своем автомобиле сбил Митрофанова, который выгуливал собаку. Тело депутата было найдено на следующий день в машине.