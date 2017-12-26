Виновный в гибели вице-спикера Заксобрания Пермского края добился УДО

Решение об УДО может быть обжаловано в апелляционной инстанции Пермского краевого суда в течение 10 дней. Адвокат Лариса Тарасова сообщила, что намерена выяснить позицию бывшей жены и дочери Митрофанова до конца недели. До вступления в силу вынесенного постановления осужденный не вправе покидать колонию-поселение.