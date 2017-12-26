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Posted 26 декабря 2017, 10:59

Published 26 декабря 2017, 10:59

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Виновный в гибели вице-спикера Заксобрания Пермского края добился УДО

Виновный в гибели вице-спикера Заксобрания Пермского края добился УДО

26 декабря 2017, 10:59
Фото: Properm.ru.
Официальное постановление об освобождении Алексея Бусарова еще не вступило в законную силу.

Директор ООО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» Алексей Бусаров, виновный в гибели вице-спикера краевого парламента и лидера краевой фракции ЛДПР Сергея Митрофанова добился условно-досрочного усвобождения. Бизнесмен отбыл более трети из назначенных ему 2 лет 11 месяцев лишения свободы, пишет РБК-Пермь

Защита Бусарова, отметила, что осужденный полностью исполнил приговор в части гражданских исков и компенсировал имущественный и моральный вред на общую сумму 4,6 млн рублей.

«Нас не известили о ходатайстве осужденного Бусарова об УДО. Впервые слышу о таком заседании Чердынского районного суда», — приводит издание слова адвоката Ларисы Тарасовой, представляющей интересы потерпевших.

Решение об УДО может быть обжаловано в апелляционной инстанции Пермского краевого суда в течение 10 дней. Адвокат Лариса Тарасова сообщила, что намерена выяснить позицию бывшей жены и дочери Митрофанова до конца недели. До вступления в силу вынесенного постановления осужденный не вправе покидать колонию-поселение.

Бизнесмен был признан виновным в смерти депутата ЛДПР и вице-спикера краевого ЗС Сергея Митрофанова. Вечером 27 февраля 2016 года Бусаров на своем автомобиле сбил Митрофанова, который выгуливал собаку. Тело депутата было найдено на следующий день в машине.

#Происшествия
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