Провожаем 2017! Каким был этот год для редакции и пользователей Properm.ru

В этом году мы решили воскресить рецензии на Properm.ru. На наш взгляд, получилось хорошо. Звездные войны, Тор, перезагрузка «Джуманджи», «Убийство в восточном экспрессе» и другие рецензии ждали вас порой даже раньше выхода фильма в официальный прокат. Со спойлерами и без. В новом году нас ждет много киноновинок, а значит и новых рецензий.