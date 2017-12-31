Провожаем 2017! Каким был этот год для редакции и пользователей Properm.ru

Posted 31 декабря 2017, 05:17
Published 31 декабря 2017, 05:17
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В этом году у нас немного изменился дизайн и поменялась система авторизации на сайте. Если раньше для того, чтобы оставлять свои комментарии приходилось регистрироваться на нашем портале, то теперь достаточно авторизоваться с помощью одной из трех социальных сетей: ВКонтакте, Facebook или Одноклассники.
Кстати, это помогло прекратить набеги «укроботов» и «кремлеботов» на наш портал, на что неоднократно жаловались вы, наши пользователи.
В начале этого года мы были отмечены двумя наградами главного краевого журналистского конкурса — имени А.П. Гайдара. В номинации «Специальный медиа-проект СМИ Пермского края 2016 года» редакция портала Properm.ru стала лауреатом конкурса за серию интервью «Наши там». Все тексты этой серии мы собрали для вас здесь.
В номинации «Интернет-журналист Пермского края 2016 года» дипломантом стал Владислав Аскариди за репортаж «Праздник для одного ветерана. Как встречают День Победы не в Перми».
В мае 2017 года и.о. руководителя управления ФАС России по Пермскому краю Антон Удальев покинул свою должность и возглавил региональную службу по тарифам. Но перед этим он объявил «Благодарность редакции портала Properm.ru за внимание к деталям, профессионализм и вклад в развитие конкуренции в Пермском крае».
В этом году мы не только не забросили наши старые серийные спецпроекты (например, Наши там), но и запустили несколько новых специальных проектов и постоянных рубрик.
Эта серия текстов, посвящена конкретным людям, которым принадлежат крупнейшие активы региона — земля и недвижимость, заводы и производства, деньги, рабочие места и управляющие компании. Кто они? С чего начинали? Что им принадлежит сейчас?
Что здесь не так?
В этой рубрике мы рассказываем о том, что не стоит воспринимать все на веру. Если вам, говорят о том, что глава Перми подарил какой-то школе автобус, задумайтесь — все ли здесь так. Точно это глава города потратился, или автобус был куплен на бюджетные деньги? Подарил или передал?
Все ли так с новостью «В Пермском крае нет очереди в детские сады»? Вот и мы считаем, что нет. И не только считаем, но и рассказываем почему.
В конце сентября 2017 года на портале Properm.ru вышел первый текст серии «Эволюция Перми». С тех пор мы опубликовали шесть статей и заканчивать на этом не планируем.
Используя архивные документы и фотографии мы рассказываем, как менялся наш город. Как появлялись новые районы и меняли свой облик существующие.
Для оформления этого проекта мы используем специальный сервис, позволяющий сравнить архивные фотографии с тем, что располагается на этом месте сейчас и увидеть как изменилось то, или иное место в нашем городе.
В этом спецпроекте мы анализируем рынок гозакупок Пермского края: кто больше всего размещает заказов, кто является «любимым» подрядчиком, кто получает контракты без снижения или с минимальным снижением максимальной цены контракта?
Для подготовки этих текстов приходится собирать и анализировать огромный объем информации. Пока в рамках серии вышло только два текста (о том, кто поставляет лекарства в больницы Пермского края и кто строит и ремонтирует дороги в Пермском крае), но проект продолжится и в 2018 году.
Тема рынка недвижимости была актуальна весь год. Банкротство ГК «Классик», проблемы «Камской долины», протестные акции обманутых дольщиков и пайщиков.
Серию «Просроченные дома» мы посвятили проблемам обманутых дольщиков и замороженных строек. Восемь текстов рассказывают о том, как обстоят дела с проблемными объектами строительства в разных районах города и в Пермском крае.
Рецензии и обзор новинок
В этом году мы решили воскресить рецензии на Properm.ru. На наш взгляд, получилось хорошо. Звездные войны, Тор, перезагрузка «Джуманджи», «Убийство в восточном экспрессе» и другие рецензии ждали вас порой даже раньше выхода фильма в официальный прокат. Со спойлерами и без. В новом году нас ждет много киноновинок, а значит и новых рецензий.
К слову о новинках. В начале каждого месяца вас ждет очередная подборка самого интересного из мира кино, видеоигр и сериалов. Следующий, антипохмельный дайджест будет ждать вас 2 января. Конечно, на Properm.ru.
Конечно же мы ставим перед собой задачу не только информировать или развлекать наших пользователей. Программа максимум — так или иначе повлиять на ситуацию, добиться справедливости, привлечь виновных к ответственности, исправить то, что сделано не так … В общем, изменить мир к лучшему, в глобальном плане или конкретно взятой истории.
В этом году таких случаев было немало. Например, после публикации Properm.ru в пермских школах устранили нарушения в питании детей.
В некоторых случаях даже не требовалось делать дополнительные запросы или писать обращения. Например, природоохранная прокуратура отреагировала на "фотофакт", который рассказывал о мусорных контейнерах, появившихся под окнами домов, покрашенных к приезду Владимира Путина в Пермь.
Помните, у вас всегда есть выбор: жаловаться на тяжелую жизнь, сидя на кухне или попытаться что-то реально изменить. Если захотите нам что-то рассказать, то можете написать нам на почту [email protected], сообщением в одну из социальных сетей: Facebook, Вконтакте или Одноклассники.