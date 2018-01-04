Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске его на выборы президента России

Алексей Навальный обжаловал решение первой инстанции Верховного суда, которое признало законным решение ЦИК отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения на пост президента России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на юриста оппозиционера Ивана Жданова.