Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске его на выборы президента России

Posted 4 января 2018, 08:31
Published 4 января 2018, 08:31
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Алексей Навальный обжаловал решение первой инстанции Верховного суда, которое признало законным решение ЦИК отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения на пост президента России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на юриста оппозиционера Ивана Жданова.
«Решение обжаловано в апелляционную инстанцию Верховного суда России. По практике рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобе может состояться еще до завершения праздников», — приводит информагентство слова юриста.
25 декабря Центральная избирательная комиссия не допустила Навального до выборов президента из-за судимости.
30 декабря Верховный суд России отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения ЦИК об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.
Сейчас оппозиционер призывает своих сторонников бойкотировать выборы, которые состоятся 18 марта 2018 года.