properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2018, 04:00

Published 10 января 2018, 04:00

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Добродетели или мошенники? Что мы знаем о благотворительном фонде «Россодействие»

10 января 2018, 04:00
Сюжет
Дедморозим
На улицах Перми появились волонтеры нового благотворительного фонда. Молодые люди, преимущественно студенты, собирают деньги на лечение детей у торговых центров и в общественном транспорте. Мы решили выяснить, что это за фонд и стоит ли ему доверять.

В новогодние праздники сотрудник редакции Properm.ru встретил у ТРК «Семья» молодого человека в футболке «Россодействие Доброволец». По словам юноши, он является волонтером благотворительного фонда, который собирает средства на лечение четырехлетней пермячки Саши Демидовой.

Забегая вперед скажем, что ребенок и болезнь реальная, средства на лечение Саши ее родители собирают не первый год, а в соцсетях есть специальная группа, в которой можно узнать о том, как проходит лечение девочки и пожертвовать средства.

По данным сервиса «Kartoteka.ru», благотворительный фонд «Россодействие» (второе название БФ «Рост содействие) зарегистрирован 28 сентября 2016 года в Курске, по адресу проспект Ленинского Комсомола, 48, кв. 138. Учредителем и директором организации является некий Александр Жедеев.

О том, что проходит сбор средств на лечение девочки из Перми указано и на официальном сайте фонда. Чтобы проверить информацию корреспондент Properm.ru позвонил по номеру телефона, который указан в качестве контактов родителей.

По словам Марины Демидовой, мамы больной девочки, о деятельности фонда она узнала, когда проходила с ребенком лечение в Челябинске от местного волонтера, так же она заключила с организацией договор, по которому средства на помощь Саше переводятся на счет Россодействия, а уже после фонд переводит их клинике.

«Они помогали многим детям, мы общались с другими мамами, которые подтвердили, что действительно они все оплачивают. Хотя о них есть и нелестные отзывы, у них очень хорошие волонтеры», — говорит мама девочки.

При этом она не смогла сказать, какую сумму уже собрали на помощь ее дочери, но сообщила, что по договору «Россодействие» должно оплатить им проживание и лечение на курсах реабилитации в Польше на сумму 250 тыс. рублей. Уехать на лечение девочка с мамой должны в мае 2018 года.

Также Марина Демидова объяснила, почему не сотрудничает с пермскими благотворительными фондами «Дедморозим» и «Берегиня».

«Дедморозим» не помогают «ДЦПшкам», они оказывают помощь онкобольным и детям с генетическими заболеваниями. В «Берегиню» очень большая очередь, а ДЦП это такое заболевание, что если ребенка не поставить на ноги до определенного момента, он будет в инвалидной коляске. У нас просто нет времени ждать, мы пробуем все средства», — объясняет мама Саши.

Кроме информации о сборе средств на лечение детей, сайте БФ «Россодействие» предоставлен некий отчет о помощи оказанной в 2017 году и опубликовано несколько видео, в которых директор фонда рассказывает об успехах организации.

Что о «Россодействии» говорят пермские благотворительные фонды?

По словам директора благотворительного фонда «Берегиня» Татьяны Голубаевой, сбор денег на лечение детей на улице не запрещен законом, однако среди общественников это считается «дурным тоном».

Татьяна Голубаева, директор фонда «Берегиня»: — Обеспокоившись тем, что существует ряд организаций, которые гастролируют по всей России и собирают таким способом средства, 216 благотворительных организаций подписали декларацию «Все вместе против мошенников». Так мы утвердили правило, что сборы средств на улице запрещены, исключение составляют крупные организованные акции, например благотворительный марафон.

Также директор фонда рассказала, что, действительно, многим родителям отказывают в выделении средств на реабилитацию детей. Причина в том, что родители вправе пользоваться всей доступной в нашем регионе реабилитацией для своего ребенка с инвалидностью, но зачастую этим пренебрегают и желают ехать в другой город или даже страну.

«Во время предварительной беседы с родителями мы всегда узнаем какую реабилитационную помощь они получают от государства, используют ли все доступные для себя возможности. К сожалению, у нас бывают семьи, которые не получают реабилитационные услуги и льготы от государства намеренно. Так как считают их неподходящими для своего ребенка. И предпочитают исключительно поездки в дорогие реабилитационные центры», — объясняет Татьяна Голубаева.

Однако, «Берегиня» уже оказывала помощь Саше Демидовой. В 2016 году фонд содействовал в сборе средств через сеть магазинов «Лакшми» на реабилитацию ребенка в китайской клинике. Тогда на счет мамы девочки было перечислено 118 тыс. рублей.

Благотворительный фонд «Дедморозим»: — Будем честны, нас смущает деятельность организации «Россодействие» по многим причинам: отсутствие отчётов на сайте Минюста, уличные сборы, волонтёры-промоутеры. Однако есть то, что важнее любых сомнений — здоровье конкретного ребёнка. Если вы хотите помочь Саше Демидовой, вы можете обратиться напрямую к родителям ребёнка и перечислить деньги на их счёт. Однако мы настоятельно обращаем внимание благотворителей, что родители, в отличие от фондов, не обязаны отчитываться за трату полученных средств.

Также в фонде «Дедморозим» прокомментировали заявление Марины Демидовой о том, что фонд не работает с детьми с диагнозом ДЦП. В организации заверили, что оказывают помощь всем детям, если их жизнь находится под угрозой — в том числе с диагнозом «детский церебральный паралич».

«Если риска для жизни нет и требуются, например, реабилитационные мероприятия, то мы рекомендуем обратиться в другие фонды, которые специализируются на этом», — объяснили в благотворительной организации.

Как отличить ответственный благотворительный фонд от сомнительного?

  • Ответственный фонд не собирает деньги на улице. Ответственными фондами, в том числе «Дедморозим» и «Берегиня», подписана декларация о добросовестности благотворительных организаций при сборе средств в ящики. В ней сказано, что не стоит класть деньги в ящики где-либо, кроме непосредственно проведения благотворительного мероприятия.
  • Ответственный фонд ведёт отчётность и публикует информацию о поступлениях и расходах за месяц или квартал на своём сайте, в группе в соцсетях и обязательно раз в год подаёт эту информацию на сайт Министерства юстиции РФ. Вы можете ввести в поиск называние интересующей вас организации и проверить, подаёт ли она отчёты.
  • Надёжная организация всегда готова дать обратную связь: когда вы заходите на сайт такой организации — он работает, когда звоните на горячую линию — там берут трубку, когда приезжаете на место фактического размещения организации — вас встречают реальные сотрудники. Если хотя бы один из этих пунктов не соблюдается, надёжность такой организации нужно ставить под сомнение.
В Перми заработала выездная служба помощи детям с неизлечимыми заболеваниями
#Видео#Спецпроекты#Мнения#Общество#Дедморозим#Детский мир
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика