Добродетели или мошенники? Что мы знаем о благотворительном фонде «Россодействие»

«Дедморозим» не помогают «ДЦПшкам», они оказывают помощь онкобольным и детям с генетическими заболеваниями. В «Берегиню» очень большая очередь, а ДЦП это такое заболевание, что если ребенка не поставить на ноги до определенного момента, он будет в инвалидной коляске. У нас просто нет времени ждать, мы пробуем все средства», — объясняет мама Саши.