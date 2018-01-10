Добродетели или мошенники? Что мы знаем о благотворительном фонде «Россодействие»

Posted 10 января 2018, 04:00
Published 10 января 2018, 04:00
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
В новогодние праздники сотрудник редакции Properm.ru встретил у ТРК «Семья» молодого человека в футболке «Россодействие Доброволец». По словам юноши, он является волонтером благотворительного фонда, который собирает средства на лечение четырехлетней пермячки Саши Демидовой.
Забегая вперед скажем, что ребенок и болезнь реальная, средства на лечение Саши ее родители собирают не первый год, а в соцсетях есть специальная группа, в которой можно узнать о том, как проходит лечение девочки и пожертвовать средства.
По данным сервиса «Kartoteka.ru», благотворительный фонд «Россодействие» (второе название БФ «Рост содействие) зарегистрирован 28 сентября 2016 года в Курске, по адресу проспект Ленинского Комсомола, 48, кв. 138. Учредителем и директором организации является некий Александр Жедеев.
О том, что проходит сбор средств на лечение девочки из Перми указано и на официальном сайте фонда. Чтобы проверить информацию корреспондент Properm.ru позвонил по номеру телефона, который указан в качестве контактов родителей.
По словам Марины Демидовой, мамы больной девочки, о деятельности фонда она узнала, когда проходила с ребенком лечение в Челябинске от местного волонтера, так же она заключила с организацией договор, по которому средства на помощь Саше переводятся на счет Россодействия, а уже после фонд переводит их клинике.
«Они помогали многим детям, мы общались с другими мамами, которые подтвердили, что действительно они все оплачивают. Хотя о них есть и нелестные отзывы, у них очень хорошие волонтеры», — говорит мама девочки.
При этом она не смогла сказать, какую сумму уже собрали на помощь ее дочери, но сообщила, что по договору «Россодействие» должно оплатить им проживание и лечение на курсах реабилитации в Польше на сумму 250 тыс. рублей. Уехать на лечение девочка с мамой должны в мае 2018 года.
Также Марина Демидова объяснила, почему не сотрудничает с пермскими благотворительными фондами «Дедморозим» и «Берегиня».
«Дедморозим» не помогают «ДЦПшкам», они оказывают помощь онкобольным и детям с генетическими заболеваниями. В «Берегиню» очень большая очередь, а ДЦП это такое заболевание, что если ребенка не поставить на ноги до определенного момента, он будет в инвалидной коляске. У нас просто нет времени ждать, мы пробуем все средства», — объясняет мама Саши.
Кроме информации о сборе средств на лечение детей, сайте БФ «Россодействие» предоставлен некий отчет о помощи оказанной в 2017 году и опубликовано несколько видео, в которых директор фонда рассказывает об успехах организации.
По словам директора благотворительного фонда «Берегиня» Татьяны Голубаевой, сбор денег на лечение детей на улице не запрещен законом, однако среди общественников это считается «дурным тоном».
Также директор фонда рассказала, что, действительно, многим родителям отказывают в выделении средств на реабилитацию детей. Причина в том, что родители вправе пользоваться всей доступной в нашем регионе реабилитацией для своего ребенка с инвалидностью, но зачастую этим пренебрегают и желают ехать в другой город или даже страну.
«Во время предварительной беседы с родителями мы всегда узнаем какую реабилитационную помощь они получают от государства, используют ли все доступные для себя возможности. К сожалению, у нас бывают семьи, которые не получают реабилитационные услуги и льготы от государства намеренно. Так как считают их неподходящими для своего ребенка. И предпочитают исключительно поездки в дорогие реабилитационные центры», — объясняет Татьяна Голубаева.
Однако, «Берегиня» уже оказывала помощь Саше Демидовой. В 2016 году фонд содействовал в сборе средств через сеть магазинов «Лакшми» на реабилитацию ребенка в китайской клинике. Тогда на счет мамы девочки было перечислено 118 тыс. рублей.
Также в фонде «Дедморозим» прокомментировали заявление Марины Демидовой о том, что фонд не работает с детьми с диагнозом ДЦП. В организации заверили, что оказывают помощь всем детям, если их жизнь находится под угрозой — в том числе с диагнозом «детский церебральный паралич».
«Если риска для жизни нет и требуются, например, реабилитационные мероприятия, то мы рекомендуем обратиться в другие фонды, которые специализируются на этом», — объяснили в благотворительной организации.