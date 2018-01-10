«Не дайте себя обмануть». Родители убитого мальчика из Краснокамска не верят следователям и осужденному

«Поверьте, мы не глупые люди, которые таким образом блокируют боль от потери сына, ведь именно так нас пытаются представить, — объясняет мужчина. — Все наши доказательства основаны на конкретных документах и настоящих свидетельствах людей […] Обращаемся ко всем неравнодушным людям и просим вас поддержать нас. Не дайте себя обмануть. СК, предоставив часть настоящих вещей мальчика, сам себя выдал. Последние слова по свидетельству его друга были: «Я пошел домой.» Так помогите ему дойти до своего дома. Мы все очень сильно его ждем и не прекращали молиться за его возвращение ни на один день, несмотря на все вранье вокруг нашей семьи. Осудите приговор неправедного судьи, вновь активно распространяя ориентировки», — призвал в заключении Андрей Усольцев.