«Не дайте себя обмануть». Родители убитого мальчика из Краснокамска не верят следователям и осужденному

Posted 10 января 2018, 07:15
Published 10 января 2018, 07:15
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
Отец убитого 7-летнего мальчика из Краснокамска Андрей Усольцев в социальных сетях обратился с открытым письмом. Мужчина объяснил, что не согласен с выводами следователей и не верит в показания Юрия Тиунова, который признался в убийстве. Напомним, ранее Тиунова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии общего режима, а также принудительному лечению.
Как отмечает в письме Усольцев, его смущает скорость проведения экспертизы, которая подтвердила совпадение ДНК на останках найденного трупа и пропавшего мальчика.
Вызывает у Усольцева недоумение и экспертиза вещей. Так, «один из предметов одежды, который в действительности светло-серый, постоянно называют черным», «сильные отличия по размерам останков», а также цвет волос и зубы. «У трупа, захороненного более 3 лет назад, никак не могли задержаться в челюсти молочные зубы, но у этих останков вместе с коренными в челюстях были и некоторые молочные, причем только на тех же местах, которые у него были с пломбами, остальные зубы лежали рядом. Вклеенные зубы стали еще одним доказательством подделки», — рассказывает мужчина.
Много несостыковок в словах представителей СК, по мнению Усольцева, всплыло на судебных заседаниях. Были замечены противоречия в показаниях свидетелей по другим преступлениям, инкриминируемым Тиунову, уверен мужчина. Не совпадали показания работодателя Тиунова, а также описания событий похищения мальчика. Подвергает сомнению отец и проведение раскопок, на которых в 30-градусный мороз «среди мерзлоты появляется мягкая земля, из которой в результате небольших усилий достается сначала небольшой кусок земли», и «чистая шапка».
«Поверьте, мы не глупые люди, которые таким образом блокируют боль от потери сына, ведь именно так нас пытаются представить, — объясняет мужчина. — Все наши доказательства основаны на конкретных документах и настоящих свидетельствах людей […] Обращаемся ко всем неравнодушным людям и просим вас поддержать нас. Не дайте себя обмануть. СК, предоставив часть настоящих вещей мальчика, сам себя выдал. Последние слова по свидетельству его друга были: «Я пошел домой.» Так помогите ему дойти до своего дома. Мы все очень сильно его ждем и не прекращали молиться за его возвращение ни на один день, несмотря на все вранье вокруг нашей семьи. Осудите приговор неправедного судьи, вновь активно распространяя ориентировки», — призвал в заключении Андрей Усольцев.