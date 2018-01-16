Бывшего заместителя краевого МФЦ признали виновной в хищении 26 млн рублей из бюджета

Суд приговорил Гладкову к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также осужденной и ее супругом в добровольном порядке был возмещен причиненный государству ущерб на сумму 20,4 млн рублей.