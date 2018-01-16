Бывшего заместителя краевого МФЦ признали виновной в хищении 26 млн рублей из бюджета

Posted 16 января 2018, 09:40
Published 16 января 2018, 09:40
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Ленинский районный суд Перми рассмотрел иск в отношении бывшего заместителя руководителя КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Натальи Гладковой. Она признана виновной в совершении двух преступлениях, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием служебного положения).
Согласно материалам дела, вместе со своим руководителем Дмитрием Дымбрыловым, предпринимателем Иваном Овчинниковым (мужем Гладковой) и экс-министром связи Пермского края Евгением Балуевым женщина похитила более 26 млн рублей. Большая часть из них, 24,5 млн, была похищена по документам, содержащим ложные сведения об объемах и стоимость работ по ремонту учреждений МФЦ. Оставшиеся деньги мошенники вывели через премии.
Суд приговорил Гладкову к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также осужденной и ее супругом в добровольном порядке был возмещен причиненный государству ущерб на сумму 20,4 млн рублей.