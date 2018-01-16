properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2018, 09:40

Published 16 января 2018, 09:40

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Бывшего заместителя краевого МФЦ признали виновной в хищении 26 млн рублей из бюджета

16 января 2018, 09:40
Сюжет
Кругом обман
Осужденной в добровольном порядке был возмещен причиненный государству ущерб на сумму 20,4 млн рублей.

Ленинский районный суд Перми рассмотрел иск в отношении бывшего заместителя руководителя КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Натальи Гладковой. Она признана виновной в совершении двух преступлениях, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием служебного положения).

Согласно материалам дела, вместе со своим руководителем Дмитрием Дымбрыловым, предпринимателем Иваном Овчинниковым (мужем Гладковой) и экс-министром связи Пермского края Евгением Балуевым женщина похитила более 26 млн рублей. Большая часть из них, 24,5 млн, была похищена по документам, содержащим ложные сведения об объемах и стоимость работ по ремонту учреждений МФЦ. Оставшиеся деньги мошенники вывели через премии.

Суд приговорил Гладкову к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также осужденной и ее супругом в добровольном порядке был возмещен причиненный государству ущерб на сумму 20,4 млн рублей.

#Происшествия#Кругом обман#Слуги народа#Мфц
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика