Следователи признали резню в пермской школе умышленным нападением

Нападение на учеников и учителя школы №127 произошло в Перми 15 января. Всего пострадали 15 человек. Трое детей находятся в тяжелом состоянии, одного из них отправили в Москву для оказания необходимой помощи. Пострадавшая учительница 4Б класса уже пришла в сознание. По словам сотрудников больницы, «она хорошо держится» и 18 января ее переведут в отделение нейрохирургии.