Следователи признали резню в пермской школе умышленным нападением

Posted 17 января 2018, 09:38
Published 17 января 2018, 09:38
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Главным следственным управлением СК России продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по факту происшествия в школе №127 города Перми. Ранее двоим подзреваемым предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
«15 января 2018 года учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый — бывший ученик этого учебного заведения — пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения», — следует из сообщения ГУ СКР.
После выписки из медицинского учреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО.
Нападение на учеников и учителя школы №127 произошло в Перми 15 января. Всего пострадали 15 человек. Трое детей находятся в тяжелом состоянии, одного из них отправили в Москву для оказания необходимой помощи. Пострадавшая учительница 4Б класса уже пришла в сознание. По словам сотрудников больницы, «она хорошо держится» и 18 января ее переведут в отделение нейрохирургии.