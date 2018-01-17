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Posted 17 января 2018, 09:38

Published 17 января 2018, 09:38

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Следователи признали резню в пермской школе умышленным нападением

Следователи признали резню в пермской школе умышленным нападением

17 января 2018, 09:38
Фото: Properm.ru.
Ранее продвигалась версия о конфликте между бывшим и нынешним учениками.

Главным следственным управлением СК России продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по факту происшествия в школе №127 города Перми. Ранее двоим подзреваемым предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«15 января 2018 года учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый — бывший ученик этого учебного заведения — пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения», — следует из сообщения ГУ СКР.

После выписки из медицинского учреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО.

Нападение на учеников и учителя школы №127 произошло в Перми 15 января. Всего пострадали 15 человек. Трое детей находятся в тяжелом состоянии, одного из них отправили в Москву для оказания необходимой помощи. Пострадавшая учительница 4Б класса уже пришла в сознание. По словам сотрудников больницы, «она хорошо держится» и 18 января ее переведут в отделение нейрохирургии.

#Происшествия
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