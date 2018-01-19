В Бурятии ученик ворвался в школу с топором и метнул «коктейль Молотова». Семеро пострадали

Posted 19 января 2018, 04:02
Published 19 января 2018, 04:02
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Сегодня, 19 января, в одной из школ Улан-Удэ ученик 9 класса с топором напал на учеников 7-го класса, после чего с помощью «коктелйя Молотова» поджег помещение. В результате нападения ранения причинены трем ученикам и учителю. По информации издания «Байкал-Daily», одному из учеников отрубили палец. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются
По данным источника «РИА Новости», пострадали пять человек: учительница, трое учеников и один нападавший, двум нападавшим удалось сбежать.
Сейчас подозреваемый подросток задержан, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления, и сбор доказательств.
Следственный отделом по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии уже возбудил уголовное дело в отношении ученика по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).
UPD: По данным телеграм-канала Mash, учительница, которая вела урок, бросилась на злоумышленника, чтобы защитить детей. Он ударил ее топром, после чего начал нападать на детей.
15 января в Пермской школе №127 произошло нападение на учеников 4 «Б» класса и учительницу. Всего в результате происшествия пострадали 15 человек, включая нападавших. В результате происшествия никто не погиб: учительница находится в тяжелом состоянии, другим детям оказана помощь. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, они взяты под арест на два месяца.