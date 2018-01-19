В Бурятии ученик ворвался в школу с топором и метнул «коктейль Молотова». Семеро пострадали

Сегодня, 19 января, в одной из школ Улан-Удэ ученик 9 класса с топором напал на учеников 7-го класса, после чего с помощью «коктелйя Молотова» поджег помещение. В результате нападения ранения причинены трем ученикам и учителю. По информации издания «Байкал-Daily», одному из учеников отрубили палец. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются