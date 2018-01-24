Один в темноте. Рецензия на фильм «Тёмные времена»

Черчилль в «Тёмных временах», как и полагается в хороших байопиках, человек сомневающийся и скрывающий за фасадом самоуверенности и упрямства большое сердце. Откровенно говоря, сцены, в которых Райт это показывает становятся лучшими в фильме. Например, момент, когда Черчилль впервые показывает знаменитый жест V, а его секретарша смеётся над ним, потому что он показал его не той стороной руки. Или сцена, в которой политик, отчаявшись найти поддержку своему решению воевать с Гитлером в парламенте спускается в метро и начинает спрашивать простых британцев о том, чего хотя они: бороться или сдаться.