Один в темноте. Рецензия на фильм «Тёмные времена»

Posted 24 января 2018, 03:03
Published 24 января 2018, 03:03
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Успехи нацистской армии в Европе постепенно заставляют волноваться правительство Великобритании. В таких чрезвычайных обстоятельствах кабинет министров и король неожиданно назначают острого на язык Уинстона Черчилля новым премьер-министром.
Теперь, несмотря на тяжёлое для страны время и многочисленные предложения других министров пойти на соглашение с Гитлером, Черчилль должен найти в себе силы и смелость спасти застрявших в Дюнкерке (привет, Кристоферу Нолану) британских солдат, чтобы в итоге переломить ход истории и напомнить нынешнему поколению соотечественников, что победа требует крови, тяжёлого труда, слёз и пота.
Черчилль давно уже перестал быть для жителей Соединённого Королевства просто культовым премьер-министром и давно стал в первую очередь символом несгибаемой воли к победе. Не случайно почти в любой из массовых сцен фильма весь свет выставлен таким образом, чтобы сходиться только на нём. Так что визуально Черчилль (Гари Олдман) всегда получается заметнее, чем остальные политики в том же парламенте.
Всегда, кроме редких встреч с королём Великобритании Георгом VI (прекрасная, но увы небольшая роль Бена Мендельсона) и собственной женой (Кристин Скотт Томас). Тем самым режиссёр сразу раскрывает карты и говорит нам, кто ему больше симпатизирует. Приём для Джо Райта, как приверженца формализма, не новый.
Он уже работал со светом подобным образом в собственной интерпретации «Анны Карениной», которая благодаря подобным приёмам больше походила на ожившую картину.
Однако в отличие от своих предыдущих работ, где режиссёр находил более яркую возможность для высказываний или интерпретаций, «Тёмные времена» порой выглядят как типичный скучный байопик. Например, здесь довольно много сцен, где ничего не происходит, кроме бесконечных обсуждений или многозначительного курения главного героя.
Так бы лента и затерялась среди остальных премьер, если бы не заслуга Гари Олдмана («Леон», «Шпион, выйди вон!»). Бесспорно, его образ Уинстона Черчилля — главный аттракцион фильма. То как актёр подошёл к созданию образа политика заслуживает не только Золотого глобуса (мы всей редакцией надеемся на Оскар). Олдман дышит, говорит, двигается, выглядит и даже курит, как Черчилль. А сцена в министерстве обороны с перебиванием во время одного из скучных брифингов просто великолепна. Жаль только, что таких сцен в фильме не много.
Черчилль в «Тёмных временах», как и полагается в хороших байопиках, человек сомневающийся и скрывающий за фасадом самоуверенности и упрямства большое сердце. Откровенно говоря, сцены, в которых Райт это показывает становятся лучшими в фильме. Например, момент, когда Черчилль впервые показывает знаменитый жест V, а его секретарша смеётся над ним, потому что он показал его не той стороной руки. Или сцена, в которой политик, отчаявшись найти поддержку своему решению воевать с Гитлером в парламенте спускается в метро и начинает спрашивать простых британцев о том, чего хотя они: бороться или сдаться.
В каком-то смысле фильм Джо Райта напоминает британцам о том, что там в правительстве тоже сидят простые люди, которые вполне могут ошибаться и (главное) сомневаться. Поэтому несмотря на неоднозначный Брексит и другие решения парламента стоит помнить, что успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма.
Николай Гостюхин для Properm.ru