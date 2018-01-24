В больницах Перми остаются два ребенка после нападения в 127-ой школе

Posted 24 января 2018, 11:30
Published 24 января 2018, 11:30
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Сегодня, 24 января, из Краевой детской клинической больницы выписали ещё двух школьников, пострадавших во время нападения на школу №127. Сейчас в больнице остаётся два ребёнка. Один ребёнок находится в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.
Как сообщает минздрав, также из больнице выписали второго обвиняемого по делу о нападанеии. Его перевели в СИЗО, где он пробудет под арестом до 15 марта. В медицинском учреждении остаётся Наталья Шагулина. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Страшный инцидент произошел на прошлей неделе, 15 января. Двое вооруженных ножами подростков ворвались в 4 «Б» класс во время урока. В результате пострадали 15 человек. Учительница получила 17 ножевых ранений.