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Posted 24 января 2018, 11:30

Published 24 января 2018, 11:30

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

В больницах Перми остаются два ребенка после нападения в 127-ой школе

В больницах Перми остаются два ребенка после нападения в 127-ой школе

24 января 2018, 11:30
Фото: Properm.ru.
В состоянии средней тяжести находится Наталья Шагулина.

Сегодня, 24 января, из Краевой детской клинической больницы выписали ещё двух школьников, пострадавших во время нападения на школу №127. Сейчас в больнице остаётся два ребёнка. Один ребёнок находится в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Как сообщает минздрав, также из больнице выписали второго обвиняемого по делу о нападанеии. Его перевели в СИЗО, где он пробудет под арестом до 15 марта. В медицинском учреждении остаётся Наталья Шагулина. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Страшный инцидент произошел на прошлей неделе, 15 января. Двое вооруженных ножами подростков ворвались в 4 «Б» класс во время урока. В результате пострадали 15 человек. Учительница получила 17 ножевых ранений.

#Здоровье
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