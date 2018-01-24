В больницах Перми остаются два ребенка после нападения в 127-ой школе

Как сообщает минздрав, также из больнице выписали второго обвиняемого по делу о нападанеии. Его перевели в СИЗО, где он пробудет под арестом до 15 марта. В медицинском учреждении остаётся Наталья Шагулина. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.