Торжество здравого смысла. Пермским гимназистам разрешили ходить в туалет во время уроков

В пермской гимназии №8 переборщили с безопасностью учеников. 24 января в учреждении появилось распоряжение о том, что ученикам 5–11 классов нельзя выходить в туалет во время уроков из-за распространения насвая в стенах школы. Но теперь этот запрет аннулирован.