Торжество здравого смысла. Пермским гимназистам разрешили ходить в туалет во время уроков

Posted 25 января 2018, 12:45
Published 25 января 2018, 12:45
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В пермской гимназии №8 переборщили с безопасностью учеников. 24 января в учреждении появилось распоряжение о том, что ученикам 5–11 классов нельзя выходить в туалет во время уроков из-за распространения насвая в стенах школы. Но теперь этот запрет аннулирован.
После обращения корреспондента Properm.ru в администрацию Перми, департамент образования провел разъяснительную беседу с директором. Также чиновники сообщили, что появление таких странных мер ограничения связано с приказом департамента об усилении безопасности, после происшествия в школе №127.
«Вместе с тем, их выполнение не должно противоречить здравому смыслу и ущемлять права учащихся. Подобные указы противоречат действующему законодательству, в том числе нормам СанПин. С руководителями школ проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных распоряжений», — прокомментировали в департаменте действия директора школы.
По словам мамы одного из учеников школы №123, в их образовательном учреждении тоже появились подобные сомнительные запреты.