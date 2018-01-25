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Posted 25 января 2018, 12:45

Published 25 января 2018, 12:45

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Торжество здравого смысла. Пермским гимназистам разрешили ходить в туалет во время уроков

25 января 2018, 12:45
Сюжет
Детский мир
Появление запрета связано с приказом департамента образования Перми об усилении мер безопасности. Однако руководство школы решило слишком обезопаситься.

В пермской гимназии №8 переборщили с безопасностью учеников. 24 января в учреждении появилось распоряжение о том, что ученикам 5–11 классов нельзя выходить в туалет во время уроков из-за распространения насвая в стенах школы. Но теперь этот запрет аннулирован.

После обращения корреспондента Properm.ru в администрацию Перми, департамент образования провел разъяснительную беседу с директором. Также чиновники сообщили, что появление таких странных мер ограничения связано с приказом департамента об усилении безопасности, после происшествия в школе №127.

«Вместе с тем, их выполнение не должно противоречить здравому смыслу и ущемлять права учащихся. Подобные указы противоречат действующему законодательству, в том числе нормам СанПин. С руководителями школ проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных распоряжений», — прокомментировали в департаменте действия директора школы.

По словам мамы одного из учеников школы №123, в их образовательном учреждении тоже появились подобные сомнительные запреты.

#Общество#Детский мир#Образование
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