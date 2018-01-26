Из больниц Перми выписали пострадавших во время нападения школьников

Posted 26 января 2018, 07:21
Published 26 января 2018, 07:21
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Сегодня, 26 января, из Краевой детской клинической больницы выписали детей, пострадавших во время нападения на школу № 127. Врачи отпустили домой ещё двух школьников, находившихся в круглосуточном стационаре.
По-прежнему находится на лечении в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца один ребенок. Состояние учительницы Натальи Шагулиной врачи оценивают как стабильное, наблюдаются улучшения.
15 января в Пермской школе №127 произошло нападение на учеников 4 «Б» класса и учительницу. Всего в результате происшествия пострадали 15 человек, включая нападавших. В результате происшествия никто не погиб. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, они взяты под арест на два месяца и уже переведены в СИЗО.