Из больниц Перми выписали пострадавших во время нападения школьников

15 января в Пермской школе №127 произошло нападение на учеников 4 «Б» класса и учительницу. Всего в результате происшествия пострадали 15 человек, включая нападавших. В результате происшествия никто не погиб. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, они взяты под арест на два месяца и уже переведены в СИЗО.