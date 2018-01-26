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Posted 26 января 2018, 07:21

Published 26 января 2018, 07:21

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Из больниц Перми выписали пострадавших во время нападения школьников

26 января 2018, 07:21
Сюжет
Медицина в Прикамье
За состоянием здоровья учительницы ведется постоянное наблюдение.

Сегодня, 26 января, из Краевой детской клинической больницы выписали детей, пострадавших во время нападения на школу № 127. Врачи отпустили домой ещё двух школьников, находившихся в круглосуточном стационаре.

По-прежнему находится на лечении в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца один ребенок. Состояние учительницы Натальи Шагулиной врачи оценивают как стабильное, наблюдаются улучшения.

15 января в Пермской школе №127 произошло нападение на учеников 4 «Б» класса и учительницу. Всего в результате происшествия пострадали 15 человек, включая нападавших. В результате происшествия никто не погиб. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, они взяты под арест на два месяца и уже переведены в СИЗО.

#Здоровье#Медицина в Прикамье
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