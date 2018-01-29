Эволюция Перми. Как на месте кладбища вырос дворец культуры, а на болотах — микрорайон Балатово

Когда именно за этой территорией окончательно закрепилось современное название, не совсем ясно, скорее всего это произошло во второй половине 19 века. Хотя на карте Пермской губернии 1909 года, составленной известным уральским картографом Иваном Кривощековым, между деревней Гарюшки и Верхними Муллами, деревня названа «Болотова». Возможно, такая трактовка названия Кривощековым была связана с тем, что Казанский тракт (Шоссе Космонавтов) и деревушку отделяла заболоченная местность, однако в краеведческой литературе подобное написание не встречается и это не более, чем предположение.