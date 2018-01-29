Эволюция Перми. Как на месте кладбища вырос дворец культуры, а на болотах — микрорайон Балатово

Posted 29 января 2018, 08:11
Published 29 января 2018, 08:11
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Развитие деревни Балатово, упоминаемой в документах с 17 века, связано с возникшей столетие спустя необходимостью обеспечивать Егошихинский и Мотовилихинский заводы рудой. Для добычи сырья в 1736 году недалеко от Верхних Муллов заложили шахту, на которой работали крепостные. Впрочем, поселение за Казанским трактом существовало как до, так и после закрытия шахты, и этот исторический эпизод не был для Балатово определяющим.
Когда именно за этой территорией окончательно закрепилось современное название, не совсем ясно, скорее всего это произошло во второй половине 19 века. Хотя на карте Пермской губернии 1909 года, составленной известным уральским картографом Иваном Кривощековым, между деревней Гарюшки и Верхними Муллами, деревня названа «Болотова». Возможно, такая трактовка названия Кривощековым была связана с тем, что Казанский тракт (Шоссе Космонавтов) и деревушку отделяла заболоченная местность, однако в краеведческой литературе подобное написание не встречается и это не более, чем предположение.
Наряду с промышленной Заимкой и поселком Шпальный Балатово появляется на первых советских планах Перми и окрестных деревень, составленных в 1920-е годы.
Краеведы пишут, что еще до войны выше современной улицы Беляева возникает поселок Новое Балатово. Однако ни у старой деревни, ни у нового поселка тогда не было никаких особенных перспектив.
Как и в случае с Гайвой, развитие которой стимулировало решение о постройке ГЭС, Балатово совершило гигантский скачок вперед с началом строительства нефтеперерабатывающего завода.
К числу наиболее старых в Балатово можно отнести появившиеся в конце 1930-х годов улицы Подводников и Кавалерийская, а также проспект Декабристов.
В конце 40-х — начале 50-х годов для квалифицированного персонала нефтеперерабатывающего завода возводят каменные дома на улицах Нефтяников, Качалова и Таллинской (Леонова).
Улица Нефтяников, сегодня находящаяся несколько в стороне от центра микрорайона, вообще считалась чуть ли не главной на этой территории, вошедшей в состав Кагановического района Молотова. А с созданием в 1951 году расположенного здесь «Треста № 7» началась история Осенцовского промузла.
Еще до массовой застройки Балатово Горисполком принял решение о наименовании ряда улиц во вновь застраиваемых кварталах. 20 ноября 1952 года в Перми появились улицы Чайковского, Мира, Нефтяников, Баумана, Советской Армии, Заслонова, братьев Игнатовых, Одоевского, Качалова. Согласно документам, официально эти улицы входили не в Балатово, а в поселок Новое-Плоское.
Позднее всего — в 1965 году — была переименована улица Таллинская, названная в честь космонавта Алексея Леонова.
Постепенно микрорайон «обрастал» необходимой инфраструктурой. В 1952 году на ул. Братьев Игнатовых строится больничный городок медсанчасти №2. В 1956 году распахивает двери для учеников школа №102. На углу Шоссе Космонавтов (тогда еще Казанского тракта) и Таллинской работал летний кинотеатр «Урал». Позднее — в 1960-е годы — в Балатово появился еще один кинотатр - «Мир», ставший центром досуга местных жителей. Здание снесли в 2013 году.
В 1959 году на перекрестке улиц Мира и Леонова открыли первый в Балатово гастроном. Этот магазин, работающий с 1991 года под вывеской «Каскад», известен жителям района до сих пор. К сожалению, большинство этих объектов, как и построенный в 1965 году на ул. Нефтяников Дом пионеров, не сохранились на фотографиях Государственного архива Пермского края.
В 1957 году на месте бывшего ипподрома начали возводить трамвайное депо Балатово, сегодня являющееся основным для рельсового электротранспорта Перми.
В 1950-е годы были «освоены» улицы Братьев Игнатовых и Баумана, а в 1960–1970-е годы продолжилась массовая жилая застройка Балатово типовыми домами. Микрорайон сначала активно прирастал «брежневками» и кирпичными шестиэтажками, а затем и девятиэтажными домами.
Два основных дворца культуры появились в Балатово в 1970-е. В самом начале десятилетия архитектор Мендель Футлик, переработав типовой проект, построил ДК имени Гагарина. Еще более необычным здание дворца сделали горельеф и скульптура авторства скульптора Рифката Багаутдинова, получившие название «Космос» и «Икар» соответственно.
В 1974 на ул. Советской армии был достроен ДК Гознака (ныне — Пермский дом народного творчества «Губерния»). Мало кто знает, что здание дворца культуры было возведено прямо на месте старого Балатовского кладбища, существовавшего еще в 20 веке.
Помимо поликлиник в микрорайоне Балатово строились медицинские учреждения общегородского значения. Так, в 1956 году появилась детская больница №15 по улице Советской Армии, 10. Добираться до нее приходилось от трамвайной остановки через поле.
В 1957 году по улице Баумана, 22 открылась областная детская клиническая больница. А в 1965 году в микрорайон Балатово с улицы Пушкина был переведён онкологический диспансер, имевший в то время лишь небольшой корпус радиологии и хозяйственный блок.
31 марта 1972 года был создан Индустриальный район Перми, в состав которого вошел и микрорайон Балатово, который «отрезали» от Дзержинского района.
Начиная со второй половины 80-х в Балатово начали появляться многоэтажные жилые дома нового типа. Для работников «Пермнефтеоргсинтеза» были возведены 16-этажные здания по улице Мира, 29,31,33,35.
К интересным фактам из уже постсоветской истории Балатово относится открытие в 1997 году на ул. Баумана, 25 первой на Урале лицензированной четырехзвездочной гостиницы «Кама-отель».
Главные стройки Балатово в последние 20 лет связаны, в основном, с возведением объектов спортивной инфраструктуры — стадиона «Нефтяник», которому позже присвоили имя Вениамина Сухарева, а также спорткомплекса «Олимпия».
Сегодня Балатово остается сердцем Индустриального района, который без своего главного и самого густонаселенного микрорайона остался бы зоной Осенцовского промузла и ряда окраинных территорий.
Александр Глушков для Properm.ru