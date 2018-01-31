Беспроцентная рассрочка: уловка или шаг на встречу покупателю?

Posted 31 января 2018, 07:30
Published 31 января 2018, 07:30
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
За 11 месяцев 2017 года около 9 млн товаров в России было продано в кредит или рассрочку. Такие данные приводит аналитическое агентство Frank Research Group. Особой популярностью среди россиян пользуется покупка товаров в рассрочку под 0%. При этом большинство покупателей не понимают, что на самом деле кроме договора купли-продажи с магазином они заключают кредитный договор с банком.
«Это может стать причиной финансовых потерь, в частности в случае возврата товара, поскольку расторжение договора купли-продажи и возврат денег не прекращают обязательства покупателя как заемщика перед банком-кредитором. Таким образом, в случае отказа от товара покупателю необходимо должным образом оформить погашение кредита, в том числе внести банку плату за фактическое время пользования кредитом и иные платежи, предусмотренные кредитным договором», — рассказал Udm-info начальник Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов.
Итак, рассрочка — это такой же кредит с соответствующими обязательствами перед банком, которые нельзя аннулировать просто так. Тем не менее такой метод реализации товаров выгоден как продавцам, так и покупателям. Первый получает выгоду за счет увеличения объемов продаж, а для второго приобретение дорогостоящих вещей становится доступнее.
Допустим, вы взяли в рассрочку на 10 месяцев музыкальный центр стоимостью 20 тысяч рублей. Оплачивать собираетесь равными частями по 2 тысячи рублей в месяц. Нужно понимать, что рассрочку на товар вам предоставляет банк, которому магазин сделал скидку, поэтому в кредитном договоре цена музыкального центра будет указана не 20 тысяч, а 18 тысяч рублей. Оставшиеся 2 тысячи — проценты, которые отойдут банку. Получается, что по факту проценты на кредит все-таки начисляются, но они уже включены в стоимость товара, и переплачивает за вас магазин.
«Внимательно изучите условия, на которых предоставляется кредит, возможно, вам удастся существенно сэкономить, погасив его досрочно. Так вы за счет уплаты меньших процентов получите ту самую скидку, которую магазин предоставил банку», — советует менеджер одного из мебельных магазинов Перми.
Как правило, подобную схему расчетов используют магазины бытовой техники, меховых изделий, мебели и стройматериалов. Кроме увеличения объемов продаж, некоторые магазины, предлагающие рассрочку, получают выгоду за счет завышения начальной цены. В других точках продаж аналогичный товар может стоить дешевле на 10–15%.
Что делать, если продавцы навязывают дополнительные услуги?
Чтобы получить большую выгоду, менеджеры в магазинах ориентированы на продажу дополнительных услуг, и часто их предложения очень навязчивы. Например, при оформлении рассрочки на бытовую технику вам могут предложить страховку от потери работы или увеличенный срок гарантии от магазина. Цена такой услуги может достигать 15–20% от стоимости товара.
Необходимо помнить, что покупатель имеет полное право отказаться от дополнительных услуг. Тем не менее бывают случаи, когда необходимость приобретения допуслуги становится существенным условием договора, без которого рассрочку попросту не оформят. Поэтому внимательно изучите условия акции и не попадайтесь на уловки менеджеров, которые могут ввести вас в заблуждение.
Какие могут быть уловки со стороны банка?
Рассрочка составляет 80% объема всего РОS-кредитование (кредитов, выданных в точках продаж). Чтобы не попасться на уловки банка, нужно знать несколько нюансов. Как отмечает Сергей Колганов, одно из самых распространенных нарушений банков в области POS-кредитования — несвоевременное информирование клиента об имеющейся задолженности. В результате этого появляются растущие суммы пеней, штрафы и «черные пятна» в кредитной истории.
«Однажды я взял в беспроцентную рассрочку смартфон. Пару месяцев с деньгами было туго, поэтому я делал взносы меньше, чем было указано в договоре. Позже, когда финансовое положение стабилизировалось, я закрыл получившуюся разницу и вновь стал платить согласно графику. Спустя месяц после последнего платежа мне пришло уведомление, что я должен банку около 1,5 тыс. рублей. Мне начислили их в виде штрафов и пеней за те два месяца. Конечно, сумма некритичная, но кредитная история уже подпорчена», — рассказывает житель Перми.
Также бывают ситуации, когда клиента не полностью информируют об условиях договора. Иногда в документах встречается пункт, что банк вправе выпустить клиенту кредитную карту и взимать комиссию за ее обслуживание.
Кроме того, потребителей часто вводят в заблуждение о том, кто является его фактическим кредитором, оформляя вместо банковского кредита займы в МФО, где иные условия погашения, больший процент и штрафы.
Что нужно запомнить?