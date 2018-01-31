Беспроцентная рассрочка: уловка или шаг на встречу покупателю?

«Однажды я взял в беспроцентную рассрочку смартфон. Пару месяцев с деньгами было туго, поэтому я делал взносы меньше, чем было указано в договоре. Позже, когда финансовое положение стабилизировалось, я закрыл получившуюся разницу и вновь стал платить согласно графику. Спустя месяц после последнего платежа мне пришло уведомление, что я должен банку около 1,5 тыс. рублей. Мне начислили их в виде штрафов и пеней за те два месяца. Конечно, сумма некритичная, но кредитная история уже подпорчена», — рассказывает житель Перми.