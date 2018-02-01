Суд поддержал мэрию и «ПСК» в споре с Ассоциацией ТСЖ «Пермский стандарт» о схеме теплоснабжения Перми

Posted 1 февраля 2018, 12:20
Published 1 февраля 2018, 12:20
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Сегодня, 1 февраля, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законной схему теплоснабжения Перми до 2030 года и присвоение «Пермской сетевой компании» статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Доводы истцов — Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» были признаны не обоснованными.
«Схема теплоснабжения — не декларация, а сугубо практический, технический, процедурный документ, определяющий долгосрочный план развития объектов теплоэнергетики Перми. Главная цель этих мероприятий — повышение качества обеспечения коммунальными услугами конечных потребителей — жителей Перми», — заявили в пресс-службе ООО «ПСК».
Также «сетевики» заверили, что все действия, нацеленные на повышение качества коммунальных услуг (реконструкция теплосетей, теплоснабжение потребителей с более эффективных объектов когенерации, адресные изменения на проблемных участках теплоснабжения) реализуются в рамках утвержденных тарифных решений — без изменения размера платы граждан за коммунальные услуги сверх предельного индекса.
Как отметил председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин фактически судебное решение по делу о схеме теплоснабжения Перми за 2015 года «подверглось ломке» еще в 2016 году. Тогда, по словам Зотина, кассационная инстанция, не отрицая нарушения администрацией Перми закона, отменила выгодные для пермяков решения, отправив дело на повторное рассмотрение.
«Нижестоящие суды не решаются спорить с кассацией. Именно этой вертикальной лояльностью, на мой взгляд, и продиктовано решение арбитражного и апелляционных судов на новом круге рассмотрения дела. Фактически теперь у потребителей не остается защиты перед навязыванием им договоров от лица ООО «ПСК», поскольку она представляется единой теплоснабжающей организацией», — отметил председатель правления.
1 декабря Пермское УФАС России возбудило дело в отношении ПАО «Т Плюс», ООО «Т Плюс новые решения» и ООО «ПСК». Ведомство считает, что ресурсоснабжающие организации злоупотребили доминирующим положением при представлении теплоснабжения в районе Закамского теплового узла.