Суд поддержал мэрию и «ПСК» в споре с Ассоциацией ТСЖ «Пермский стандарт» о схеме теплоснабжения Перми

«Нижестоящие суды не решаются спорить с кассацией. Именно этой вертикальной лояльностью, на мой взгляд, и продиктовано решение арбитражного и апелляционных судов на новом круге рассмотрения дела. Фактически теперь у потребителей не остается защиты перед навязыванием им договоров от лица ООО «ПСК», поскольку она представляется единой теплоснабжающей организацией», — отметил председатель правления.