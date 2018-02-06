Как 100 лет назад крестный ход трех тысяч пермяков положил начало борьбе духовенства и большевиков

Чтобы успокоить население, сотрудники ЧК обещали освободить Андроника, если тот отменит свой приказ о прекращении богослужений, но священник не согласился. В итоге архиепископа казнили на третий день ареста. Это произошло в ночь на 20 июня, на Сибирском тракте. Ему дали лопату, чтобы он выкопал себе могилу, затем закопали его живым в землю, после чего несколько раз выстрелили в могилу. Он так и не снял свой запрет на проведение богослужений. Палачами священника стал Николай Жужгов и два милиционера Уваров и Платунов. В своих воспоминаниях они считают убийство архиепископа главной заслугой перед советской властью.