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Posted 7 февраля 2018, 09:25

Published 7 февраля 2018, 09:25

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

217 классов Перми закрыли на карантин из-за ОРВИ

7 февраля 2018, 09:25
Школа №114 в закрыта полностью.

В связи с преодолением порога заболеваемости в 20% на сегодняшний день на карантин закрыты 217 классов в 62 школах. Об этом объявил департамент образования города. Далее планово будут закрываться и те учреждения, в которых установленный порог будет превышен.

В школе №28, уровень заболеваемости на 7 февраля составил 10% от числа учащихся, ситуация остается на контроле. Школа №114 в связи с превышением порога заболеваемости закрыта полностью.

Объявление карантина в образовательных учреждениях города возможно к концу недели на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю. В случае поступления официального документа будет организовано дополнительное информирование.

#Общество
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