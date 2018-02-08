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Posted 8 февраля 2018, 06:02

Published 8 февраля 2018, 06:02

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Пермский олигарх потратит на строительство курорта 120 миллионов евро

8 февраля 2018, 06:02
Это будет самый дорогой курорт в мире.

Известный пермский миллиардер, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев намерен построить курорт на греческом острове Скорпиос. Об этом сообщают греческие СМИ.

Бизнесмен приобрел остров пять лет назад у наследницы Аристотелиса Онассиса за 120 млн долларов. Изначально олигарх купил его для своей дочери Екатерины. На острове были построены три жилых дома, вертолетная площадка и причал для яхты. Впоследствии его планы изменились и теперь он готов построить самый роскошный курорт за 120 млн евро. Для чего у греческого минэкономразвития было получено разрешение на строительство 20 вилл.

Разработкой проекта занимается международная архитектурная компания Denniston International Architects & Planners.

Ранее бизнесмен на аукционе Christie’s продал самую дорогую картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за 450 млн долларов.

#Бизнес#Рыболовлев#Курорт
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