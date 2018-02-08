Пермский олигарх потратит на строительство курорта 120 миллионов евро

Бизнесмен приобрел остров пять лет назад у наследницы Аристотелиса Онассиса за 120 млн долларов. Изначально олигарх купил его для своей дочери Екатерины. На острове были построены три жилых дома, вертолетная площадка и причал для яхты. Впоследствии его планы изменились и теперь он готов построить самый роскошный курорт за 120 млн евро. Для чего у греческого минэкономразвития было получено разрешение на строительство 20 вилл.