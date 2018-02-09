«Заставили посмеяться». Раиса Кассина прокомментировала «атаку школьников» на Instagram губернатора

«Не знаю, договаривались ли заранее или же это коллективное мышление наших школьников, но сработали дружно. Заставили посмеяться не только местных чиновников, но и федеральных. Ребята, вы ведь только недавно вернулись с зимних каникул, осталось еще совсем немного до летних. Понимаю, всегда хочется отдохнуть и полениться, но и об учебе забывать не надо. У кого-то впереди контрольные, экзамены, а значит, нужно готовиться», — написала министр на своей страничке в Instagram.