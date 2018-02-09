«Заставили посмеяться». Раиса Кассина прокомментировала «атаку школьников» на Instagram губернатора

Posted 9 февраля 2018, 10:20
Published 9 февраля 2018, 10:20
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Министр образования Пермского края Раиса Кассиной прокомментировала недавнюю «атаку школьников» на Instagram губернатора Максима Решетникова.
«Не знаю, договаривались ли заранее или же это коллективное мышление наших школьников, но сработали дружно. Заставили посмеяться не только местных чиновников, но и федеральных. Ребята, вы ведь только недавно вернулись с зимних каникул, осталось еще совсем немного до летних. Понимаю, всегда хочется отдохнуть и полениться, но и об учебе забывать не надо. У кого-то впереди контрольные, экзамены, а значит, нужно готовиться», — написала министр на своей страничке в Instagram.
Также руководитель ведомства напомнила ученикам, что решение о закрытии на карантин конкретной школы принимает ее директор. А если дело касается всеобщего карантина, то ответственность за такое решение несет Роспотребнадзор.
При этом Раиса Кассина оценила активность и смекалку пермских школьников. «Просить продлить каникулы — абсолютно бесперспективная затея, но за саму задумку и активность вам всем — пять баллов», — подытожила министр.