В Перми может пройти митинг памяти Бориса Немцова

Уведомления поданы на две площадки: у памятника Жертвам политических репрессий, и у памятника Героям фронта и тыла, со стороны улицы Попова. Администрация Перми должна согласовать площадку не позднее 12 февраля. Окончательное место проведения митинга будет объявлено после.