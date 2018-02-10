В Перми может пройти митинг памяти Бориса Немцова

Posted 10 февраля 2018, 06:40
Published 10 февраля 2018, 06:40
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В пятницу, 9 февраля, гражданские активисты Пермской демократической коалиции подали уведомления о проведении 25 февраля в Перми митинга памяти Бориса Немцова.
Ответственность за организацию митинга взяли на себя: Пермское отделение Партии народной свободы ПАРНАС, Организация гражданских активистов ОГрА (Пермь), Молодежное Движение «Весна».
Уведомления поданы на две площадки: у памятника Жертвам политических репрессий, и у памятника Героям фронта и тыла, со стороны улицы Попова. Администрация Перми должна согласовать площадку не позднее 12 февраля. Окончательное место проведения митинга будет объявлено после.