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Posted 10 февраля 2018, 06:40

Published 10 февраля 2018, 06:40

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В Перми может пройти митинг памяти Бориса Немцова

В Перми может пройти митинг памяти Бориса Немцова

10 февраля 2018, 06:40
Фото: Properm.ru.
Администрация Перми должна согласовать площадку не позднее 12 февраля.

В пятницу, 9 февраля, гражданские активисты Пермской демократической коалиции подали уведомления о проведении 25 февраля в Перми митинга памяти Бориса Немцова.

Ответственность за организацию митинга взяли на себя: Пермское отделение Партии народной свободы ПАРНАС, Организация гражданских активистов ОГрА (Пермь), Молодежное Движение «Весна».

Уведомления поданы на две площадки: у памятника Жертвам политических репрессий, и у памятника Героям фронта и тыла, со стороны улицы Попова. Администрация Перми должна согласовать площадку не позднее 12 февраля. Окончательное место проведения митинга будет объявлено после.

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