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Posted 12 февраля 2018, 09:45

Published 12 февраля 2018, 09:45

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Пермский край получил миллиард рублей из федерального бюджета на «безопасные и качественные дороги»

12 февраля 2018, 09:45
Сюжет
Пермские дороги
На эти средства краевые власти планируют отремонтировать часть дорог Перми, Добрянского, Краснокамского, Пермского районов, а также объекты федерального и регионального значения.

Пермский край и Федеральное дорожное агентство заключили соглашение на финансирование дорожных работ в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели в 2018 году регион получит один млрд рублей из федерального бюджета. Столько же средств Прикамье выделит из собственного бюджета. В итоге общее финансирование проекта составит два млрд рублей.

В прошлом году в рамках этого проекта в регионе отремонтировали около 142 км дорог и ликвидировали 137 аварийных участков. В 2018 году краевые власти планируют отремонтировать 110 км дорог Перми, Добрянского, Краснокамского, Пермского районов, а также объекты федерального и регионального значения. Например, реконструкция улицы Героев Хасана повысит пропускную способность выезда из города в сторону федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург».

#Авто#Пермские дороги#Дорожный ремонт
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