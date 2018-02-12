Пермский край получил миллиард рублей из федерального бюджета на «безопасные и качественные дороги»

Пермский край и Федеральное дорожное агентство заключили соглашение на финансирование дорожных работ в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели в 2018 году регион получит один млрд рублей из федерального бюджета. Столько же средств Прикамье выделит из собственного бюджета. В итоге общее финансирование проекта составит два млрд рублей.