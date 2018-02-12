Пермский край получил миллиард рублей из федерального бюджета на «безопасные и качественные дороги»

Posted 12 февраля 2018, 09:45
Published 12 февраля 2018, 09:45
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Пермский край и Федеральное дорожное агентство заключили соглашение на финансирование дорожных работ в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели в 2018 году регион получит один млрд рублей из федерального бюджета. Столько же средств Прикамье выделит из собственного бюджета. В итоге общее финансирование проекта составит два млрд рублей.
В прошлом году в рамках этого проекта в регионе отремонтировали около 142 км дорог и ликвидировали 137 аварийных участков. В 2018 году краевые власти планируют отремонтировать 110 км дорог Перми, Добрянского, Краснокамского, Пермского районов, а также объекты федерального и регионального значения. Например, реконструкция улицы Героев Хасана повысит пропускную способность выезда из города в сторону федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург».