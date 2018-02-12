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Posted 12 февраля 2018, 11:59

Published 12 февраля 2018, 11:59

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

«С пластиной до конца жизни буду». В сети появилось видео с избитым диджеем Smash

12 февраля 2018, 11:59
Сюжет
DJ Smash
По словам артиста, сейчас медики будут проверять, не задет ли мозг.

Известный рэпер Тимати опубликовал видео с Андреем Ширманом (DJ Smash), которого избили в минувшие выходные в пермском клубе «Дом культуры». Запись появилась в Instagram артиста и сопровождена гневными комментариями в адрес экс-депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева.

«Развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал, ещё и добил вдвоем ногами! Я зачем все это пишу […]Чтобы в Москве обратили внимание на члена региональной партии, чтобы может быть губернатор Пермского края — Решетников Максим Геннадьевич прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам. Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ты «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации», — отметил Тимати.

Расследованием происшествия занялись в полиции. Видео с дракой было передано администрацией клуба в правоохранительные органы. По словам диджея, нападавшим был Александр Телепнев, однако последний обвинения в свой адрес отрицает.

#Общество#DJ Smash
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