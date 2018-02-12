«С пластиной до конца жизни буду». В сети появилось видео с избитым диджеем Smash

«Развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал, ещё и добил вдвоем ногами! Я зачем все это пишу […]Чтобы в Москве обратили внимание на члена региональной партии, чтобы может быть губернатор Пермского края — Решетников Максим Геннадьевич прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам. Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ты «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации», — отметил Тимати.