properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2018, 12:00

Published 14 февраля 2018, 12:00

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Президент Российской федерации баскетбола: «Мы хотим, чтобы в Перми появилась новая площадка»

14 февраля 2018, 12:00
Сюжет
Парма
В Пермь прилетел Андрей Кириленко. Сегодня он посетит игру женской сборной России против сборной Албании, которая состоится в 19:00 часов в УДС «Молот». Перед предстоящей игрой глава Российской федерации баскетбола ответил на вопросы журналистов.

— Что можно ждать от сегодняшнего матча?

— Пермский край славится интересом к баскетболу. А наша женская сборная здесь ни разу не играла. Мы решили провести такой эксперимент, и я уверен: сегодня на матче будет жарко.

— В Перми 25 февраля сыграет мужская сборная. В сборную вызван пермяк Иван Ухов. Как думаете, у него есть шанс выйти на домашнем паркете?

— Я, конечно, не знаю, это зависит от тренера. Но меня очень радует, что в составе будет воспитанник пермского баскетбола, который своим трудом и упорством заслужил этот вызов. Я желаю ему удачи! Мне хочется видеть больше таких самородков, которые переходят из юношеского во взрослый баскетбол в своем родном клубе. Все в его руках.

Главная новость по теме
В Перми пройдут ближайшие матчи женской и мужской сборных России по баскетболу

— Был разговор про Чемпионат мира в России. В Перми все были воодушевлены, что в городе в связи с этим появится новая арена. РФБ будет как-то способствовать появлению новой спортивной площадки?

— Конечно, мы хотим, чтобыв Перми появилась новая площадка. И Чемпионат здорово этому помог бы. Чемпионат был отдан Филиппинам. Но мы продолжим общаться с городскими и краевыми властями о создании новой арены. И при том интересе к баскетболу, который есть в крае, это видится реальным. Чтобы помочь в этом вопросе, мы проведем здесь матчи женской и мужской сборных. Уверен, что это подтолкнет решение вопроса с новым залом. Плюс УДС «Молот» был реконструирован. Это тоже большое дело.

— «ПАРМА» этого года и предыдущего — как оцените команду и что пожелаете?

— Конечно, прогресс виден! В прошлом году команда была сырым новичком, то сейчас игра смотрится все более уверенной. Желаю расти, развиваться шаг за шагом, воспитывать своих ребят. Хочется видеть движение вверх, что, собственно и происходит!

#Спорт#Парма#Удс молот
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика