Президент Российской федерации баскетбола: «Мы хотим, чтобы в Перми появилась новая площадка»

— Конечно, мы хотим, чтобыв Перми появилась новая площадка. И Чемпионат здорово этому помог бы. Чемпионат был отдан Филиппинам. Но мы продолжим общаться с городскими и краевыми властями о создании новой арены. И при том интересе к баскетболу, который есть в крае, это видится реальным. Чтобы помочь в этом вопросе, мы проведем здесь матчи женской и мужской сборных. Уверен, что это подтолкнет решение вопроса с новым залом. Плюс УДС «Молот» был реконструирован. Это тоже большое дело.