Президент Российской федерации баскетбола: «Мы хотим, чтобы в Перми появилась новая площадка»

Posted 14 февраля 2018, 12:00
Published 14 февраля 2018, 12:00
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
— Что можно ждать от сегодняшнего матча?
— Пермский край славится интересом к баскетболу. А наша женская сборная здесь ни разу не играла. Мы решили провести такой эксперимент, и я уверен: сегодня на матче будет жарко.
— В Перми 25 февраля сыграет мужская сборная. В сборную вызван пермяк Иван Ухов. Как думаете, у него есть шанс выйти на домашнем паркете?
— Я, конечно, не знаю, это зависит от тренера. Но меня очень радует, что в составе будет воспитанник пермского баскетбола, который своим трудом и упорством заслужил этот вызов. Я желаю ему удачи! Мне хочется видеть больше таких самородков, которые переходят из юношеского во взрослый баскетбол в своем родном клубе. Все в его руках.
— Был разговор про Чемпионат мира в России. В Перми все были воодушевлены, что в городе в связи с этим появится новая арена. РФБ будет как-то способствовать появлению новой спортивной площадки?
— Конечно, мы хотим, чтобыв Перми появилась новая площадка. И Чемпионат здорово этому помог бы. Чемпионат был отдан Филиппинам. Но мы продолжим общаться с городскими и краевыми властями о создании новой арены. И при том интересе к баскетболу, который есть в крае, это видится реальным. Чтобы помочь в этом вопросе, мы проведем здесь матчи женской и мужской сборных. Уверен, что это подтолкнет решение вопроса с новым залом. Плюс УДС «Молот» был реконструирован. Это тоже большое дело.
— «ПАРМА» этого года и предыдущего — как оцените команду и что пожелаете?
— Конечно, прогресс виден! В прошлом году команда была сырым новичком, то сейчас игра смотрится все более уверенной. Желаю расти, развиваться шаг за шагом, воспитывать своих ребят. Хочется видеть движение вверх, что, собственно и происходит!