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Posted 19 февраля 2018, 08:02

Published 19 февраля 2018, 08:02

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В Перми пройдет митинг памяти Бориса Немцова

В Перми пройдет митинг памяти Бориса Немцова

19 февраля 2018, 08:02
Фото: Properm.ru.
Мероприятия состоятся у памятника жертвам политических репрессий.

В воскресенье, 25 февраля, в 13:00 у Памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище пройдет второй Митинг Памяти Борисова Немцова. Мероприятие организовано отделением ПАРНАС, организацией гражданских активистов ОГрА и молодежным движением «Весна».

«Три года назад на Большом Москворецком мосту, у стен Кремля был убит Борис Немцов. Убит демонстративно, под присмотром Федеральной службы охраны, а может — и ее руками. «Хозяин» Кремля не мог этого не знать. А если не знал, значит — он тот еще «хозяин». Три года уничтожаются цветы на Большом москворецком мосту, три года уничтожается память о Борисе. Уничтожается память о человеке, который мог быть нашим президентом. Мы приглашаем всех: кто помнит Бориса, кто против сползания страны в сторону Северной Кореи, кто за настоящие выборы, за настоящих кандидатов», — пшут организаторы митинга.

Оппозиционер Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля в самом центре Москвы. Через неделю после убийства следователи задержали подозреваемых в убийстве политика, а вскоре арестовали Заура Дадаева, Шагида и Анзора Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.

На первом допросе после задержания заместитель командира чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев признал свою вину, затем отказался от показаний, 1 апреля — снова признался, но позже заявил, что на него оказывалось давление.

#Общество
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