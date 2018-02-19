В Перми пройдет митинг памяти Бориса Немцова

«Три года назад на Большом Москворецком мосту, у стен Кремля был убит Борис Немцов. Убит демонстративно, под присмотром Федеральной службы охраны, а может — и ее руками. «Хозяин» Кремля не мог этого не знать. А если не знал, значит — он тот еще «хозяин». Три года уничтожаются цветы на Большом москворецком мосту, три года уничтожается память о Борисе. Уничтожается память о человеке, который мог быть нашим президентом. Мы приглашаем всех: кто помнит Бориса, кто против сползания страны в сторону Северной Кореи, кто за настоящие выборы, за настоящих кандидатов», — пшут организаторы митинга.