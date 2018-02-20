В Перми закрылся дом престарелых «Мария», где связывали пенсионеров

В Перми в микрорайоне «Нагорный» закрылся частный пансионат для пожилых «Мария». Всех его подопечных забрали родственники. Об этом во время визита в пансионат корреспонденту Properm.ru рассказала женщина, которая представилась подругой директора учреждения. Но, судя по спецодежде, она была одной из сотрудниц пансионата. Сама директор дома престарелых Лидия Фадеевна отказалась общаться с журналистами. Внутрь нас также отказались впускать.