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Posted 20 февраля 2018, 04:59

Published 20 февраля 2018, 04:59

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

В Перми закрылся дом престарелых «Мария», где связывали пенсионеров

В Перми закрылся дом престарелых «Мария», где связывали пенсионеров

20 февраля 2018, 04:59
Фото: Properm.ru.
Ранее краевое Минсоцразвития, Минздрав, Роспотребнадзор, прокуратура, Госпожнадзор и правоохранительные органы проверили работу пансионата.

В Перми в микрорайоне «Нагорный» закрылся частный пансионат для пожилых «Мария». Всех его подопечных забрали родственники. Об этом во время визита в пансионат корреспонденту Properm.ru рассказала женщина, которая представилась подругой директора учреждения. Но, судя по спецодежде, она была одной из сотрудниц пансионата. Сама директор дома престарелых Лидия Фадеевна отказалась общаться с журналистами. Внутрь нас также отказались впускать.

Как сообщил Properm.ru источник в Министерстве социального развития Пермского края, деятельностью пансионата «Мария» заинтересовался Следственный комитет, идут следственные мероприятия. Кроме этого, завтра прокуратура должна выйти в суд с требованием официально прекратить работу учреждения.

Также источник рассказал, что в ходе межведомственной проверки в доме престарелых нашли множество нарушений СанПиН. В пансионате отсутствует врач, сиделки не имеют медицинского образования (даже сестринского), нет пищеблока.

Более того, скважина с питьевой водой, которую использовали для готовки, находится в 10 метрах от выгребной ямы и пробурена она на глубину 12 метров, то есть является технической. Использование такой воды для питья сопряжено с риском для жизни.

По словам мужчины, живущего неподалеку от пансионата «Мария», еще весной 2017 года в этом здании жили эмигранты из Средней Азии. «Их тут было человек 70. Утром их забирал автобус, а вечером привозил обратно», — пояснил местный житель.

#Здоровье
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