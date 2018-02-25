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Posted 25 февраля 2018, 10:56

Published 25 февраля 2018, 10:56

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

В центре Перми произошло возгорание в ресторане «Вацлав»

В центре Перми произошло возгорание в ресторане «Вацлав»

25 февраля 2018, 10:56
Фото: Properm.ru.
Как передает наш корреспондент с места событий, возле торгово-административного центра «Вознесенский» по адресу ул. Газеты Звезда, 27 дежурят несколько пожарных машин, скорая помощь и спасатели.

Торгово-административный центр «Вознесенский» расположен на нижних этажах многоэтажного жилого дома по адресу ул. Газеты Звезда, 27. В здании расположены «Медлабэкспрес», Бинбанк, ресторан «Ле Марш», ресторан «Вацлав» спа-салон 7 звезд, мужской клуб Райский уголок.

Как передает наш корреспондент, ставший очевидцем происшествия, из подвала валит дым, пахнет гарью, рядом со зданием пожарные автомобили, скорая помощь и служба спасения.

Как пояснила руководитель пресс-служб МЧС РФ по Пермскому краю Оксана Бутина, в ресторане «Вацлав» загорелся жир, сотрудники самостоятельно справились с тушением возгорания, до прибытия пожарных расчетов, вмешательства огнеборцев не понадобилось.

Это не первое в 2018 году возгорание в заведениях общепита. Не так давно произошел пожар в ресторане «Хороший год».

По факту возгорания и пожара проводится проверка.

#Общество#Пермь#Происшествие#Чп
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