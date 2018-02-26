Пять мнений об эспланаде. «Если инвестор уйдет, город останется один на один с котлованом»

И еще о важном. В реализации подобного масштабного проекта есть большие риски. Например, если будет найдено решение и утвержден проект какого-то многофункционального комплекса именно в подземном варианте (какой рассматривался пять лет назад, в несколько уровней), и у инвестора вдруг что-то пойдет не так, этот выкопанный котлован глубиною в 20 метров станет трагедией для эспланады. Это будет трагедия для всего города Перми, гораздо более серьезная, чем при реконструкции набережной Камы три года назад. Город может остаться один на один с серьезной проблемой. Здесь нужны очень весомые гарантии реализации любого проекта, чтобы он не превратился в «стройку века» и не лег совершенно неподъемным грузом на городской и региональный бюджеты. Территорию эспланады нужно как-то осваивать, чтобы это пространство приносило радость пермякам. Но я бы предостерег от реализации глобальных, масштабных проектов, которые очень рискованны на этапе проведения подготовительных работ.