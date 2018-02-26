Пять мнений об эспланаде. «Если инвестор уйдет, город останется один на один с котлованом»

Posted 26 февраля 2018, 14:05
Published 26 февраля 2018, 14:05
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Дискуссия вокруг эспланады возникает в среднем раз в пять лет. Ранее обсуждения редко к чему приводили, однако близится 300-летие Перми. К этой дате многие годами откладываемые городские проекты могут стать реальностью.
В феврале 2018 года в администрации Перми состоялся круглый стол о концепции развития городской эспланады в квартале №68, от здания заксобрания до ул. Попова. Были представлены три проекта, как может измениться пространство в указанном квартале — благоустройство, ландшафтный дизайн, фонтан. Один из представленных проектов был одобрен депутатами городской думы.
По мнению наших собеседников, ни один из этих проектов невозможно считать окончательным. Проектам не хватает ни масштабности, ни комплексного подхода к инфраструктуре, ни высоких смыслов.
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Михаил Якимов:
— Любому гостю Перми странно видеть в самом центре города видеть значительные по площади и никак не заполненные пространства, похожие на армейские плацы для демонстраций и парадов — нашу эспланаду. Наверно, стоит подумать, как можно эффективнее использовать это пространство. Используется и сейчас, но лишь эпизодически, только несколько раз в год площадь заполняется объектами притяжения и людьми. Если же это будет происходить ежедневно, что будет тогда?
Здесь первым вопросом станет транспортная инфраструктура. Если это будет постоянный объект притяжения, он потребует дополнительных транспортно-инфраструктурных мощностей. Здесь важно понимать, что это объект для генерации транспортных корреспонденций людей — жилье или объект притяжения. Все существующие проекты преобразования пермской эспланады ориентированы именно на притяжение транспортных потоков, так как в большинстве своем они были связаны с появлением новых торговых площадей, рекреационных и досуговых зон. И этих зон в центре Перми уже достаточно много, в центрально-планировочном районе избыток мест приложения труда, мест поглощения транспортных потоков, который существенно превышает количество генераторов транспортных потоков, то есть жилья. Поэтому надо понимать, что, если мы добавим в центрально-планировочном районе еще места притяжения транспортных потоков, то это усугубит и без того сложную ситуацию с транспортным обслуживанием населения города.
Около пяти лет назад подробно в точки зрения транспортного планирования рассматривался проект строительства подземного многофункционального торгового комплекса, размещенного в квартале Законодательного собрания Пермского края и в половине квартала, где расположен монумент «Героям фронта и тыла». Были рассмотрены варианты как двухуровневый подземный торговый комплекс в двух кварталах, так и подземный комплекс в четыре уровня только в квартале Законодательного собрания. Конечно, возведение такого комплекса существенно ухудшило бы ситуацию и потребовало бы значительных компенсационных мероприятий, которые подразумевали вложения около 4 млрд рублей на строительство четырех подземных пешеходных переходов, заглубление трамвайной линии и создание подземной станции трамвая для разведения в двух уровнях трамвайных линий по улице Петропавловской и магистрали вдоль улицы Попова на Коммунальный мост. Такие вложения остановили инвестора, проект был отложен.
В любом случае, если мы планируем постоянное привлечение большого количество людей в кварталы эспланады, мы должны понимать, какие объекты транспортной инфраструктуры будут реализовывать эти транспортные корреспонденции.
И еще о важном. В реализации подобного масштабного проекта есть большие риски. Например, если будет найдено решение и утвержден проект какого-то многофункционального комплекса именно в подземном варианте (какой рассматривался пять лет назад, в несколько уровней), и у инвестора вдруг что-то пойдет не так, этот выкопанный котлован глубиною в 20 метров станет трагедией для эспланады. Это будет трагедия для всего города Перми, гораздо более серьезная, чем при реконструкции набережной Камы три года назад. Город может остаться один на один с серьезной проблемой. Здесь нужны очень весомые гарантии реализации любого проекта, чтобы он не превратился в «стройку века» и не лег совершенно неподъемным грузом на городской и региональный бюджеты. Территорию эспланады нужно как-то осваивать, чтобы это пространство приносило радость пермякам. Но я бы предостерег от реализации глобальных, масштабных проектов, которые очень рискованны на этапе проведения подготовительных работ.
Задача использовать эту территорию более, чем пару недель в году на праздники, очевидна — территория должна работать и летом, и зимой. И здесь, мне кажется, широкое поле для деятельности специалистов, которые могли бы улучшить пространство. А цели — не думаю, что нужно менять. Это пространство должно остаться местом притяжения пермяков.
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Следом за Михаилом Якимовым рассуждениями об эспланаде и высоких смыслах поделился главный режиссер Театр-Театр Владимир Гурфинкель. По его мнению, пермская эспланада — место, где люди могут стать счастливыми.
Свое мнение о будущем эспланады и сложности ее преобразования высказали также архитектор Игорь Луговой, градозащитник Денис Галицкий, культуролог Юлия Ветошкина. Читайте их «Мнение пермяка» на Properm.ru 28 февраля, 1 и 2 марта.