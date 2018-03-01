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Posted 1 марта 2018, 11:53

Published 1 марта 2018, 11:53

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

На реконструкцию эспланады в Перми нашелся инвестор

1 марта 2018, 11:53
Сюжет
Эспланада
Концепцию реконструкции эспланады разработал «СБ Девелопмент».

Сбербанк выступит спонсором по реконструкции пермской эспланады и оплатит треть всех расходов — 130 млн рублей. Остальные 260 млн рублей будут выделены из краевого и городского бюджетов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Концепцию реконструкции эспланады разработал «СБ Девелопмент». Проект предполагает устройство еще одного фонтана, замену покрытий тротуаров эспланады, сооружение искусственных холмов по периметру площади, которые создавали бы уникальную среду, «природный» ландшафт в центре города. Концепция предусматривает как летний, так и зимний варианты использования центра Перми. На холмах живописными полосами предполагается посадка растений разных видов, а также установка качелей.

В холмы будут встроены полукруглые многоуровневые скамьи-амфитеатры для отдыха горожан, которые одновременно будут и зрительскими местами с хорошим обзором сцены для большого количества людей, что позволит максимально использовать площадь. Зимой — для устройства ледового городка и новогодних гуляний; летом — для проведения фестивалей и концертов, выступлений уличных музыкантов. Авторы не исключают, что в результате реконструкции эспланада станет камерным пространством и парковой зоной для отдыха горожан.

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#Общество#Эспланада
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