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Posted 2 марта 2018, 12:30

Published 2 марта 2018, 12:30

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Какой будет Пермь в будущем? В Фестивальном доме покажут проекты развития городского пространства

2 марта 2018, 12:30
Сюжет
Городская среда
Пермяки смогут посмотреть на план развития города при помощи интерактивной сенсорной карты и панорамных проекций с виртуальными турами.

Пермякам расскажут о проектах, которые могут появиться в Перми в ближайшие годы. 6 марта в Фестивальном доме откроется интерактивная мультимедийная выставка «Моя Пермь — мое будущее». На суд горожан представят более 20 проектов по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в столице Пермского края.

Антон Клепиков, руководитель фестиваля «Пермский период. Новое время»:— Мы были рады взяться за такую интересную задачу — рассказать жителям нашего города о его будущем. В экспозиции мы старались показать проекты «в объеме» и дать возможность посетителям представить себя в центре новых улиц, площадей и даже отправить себе привет из будущего.

Посмотреть на Пермь будущего жители города смогут при помощи интерактивной сенсорной карты и панорамных проекций с виртуальными турами. Всего будет 10 мультимедийных экспозиций.

Пермяки увидят проекты: «Порта Любимов», «Района Университетский», «Культурного Разгуляя», «Новой Мотовилихи». Также жители узнают, как будут выглядеть парки, скверы и сады, в перед гостиницей «Урал», на улице Гашкова и Краснополянской, а также в долина реки Егошиха около памятника Татищеву.

#Недвижимость#Городская среда
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