Какой будет Пермь в будущем? В Фестивальном доме покажут проекты развития городского пространства

Posted 2 марта 2018, 12:30
Published 2 марта 2018, 12:30
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Пермякам расскажут о проектах, которые могут появиться в Перми в ближайшие годы. 6 марта в Фестивальном доме откроется интерактивная мультимедийная выставка «Моя Пермь — мое будущее». На суд горожан представят более 20 проектов по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в столице Пермского края.
Посмотреть на Пермь будущего жители города смогут при помощи интерактивной сенсорной карты и панорамных проекций с виртуальными турами. Всего будет 10 мультимедийных экспозиций.
Пермяки увидят проекты: «Порта Любимов», «Района Университетский», «Культурного Разгуляя», «Новой Мотовилихи». Также жители узнают, как будут выглядеть парки, скверы и сады, в перед гостиницей «Урал», на улице Гашкова и Краснополянской, а также в долина реки Егошиха около памятника Татищеву.