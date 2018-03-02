Какой будет Пермь в будущем? В Фестивальном доме покажут проекты развития городского пространства

Пермяки увидят проекты: «Порта Любимов», «Района Университетский», «Культурного Разгуляя», «Новой Мотовилихи». Также жители узнают, как будут выглядеть парки, скверы и сады, в перед гостиницей «Урал», на улице Гашкова и Краснополянской, а также в долина реки Егошиха около памятника Татищеву.