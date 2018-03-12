Мильграм выступил против появления скульптуры «Счастливая семья» на пермской эспланаде

Идея установить памятник счастливой семье принадлежит нынешнему пермскому детскому омбудсмену Светлане Денисовой и уполномоченному по правам человека в Прикамье Павлу Микову. Также их поддержал Общественный совет по топонимике при Пермской городской думе, Общественная палата Пермского края и администрация губернатора. По задумке чиновников, скульптура должна стать особенным душевным памятником, к которому будет приходить не одно поколение семей.