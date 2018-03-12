Мильграм выступил против появления скульптуры «Счастливая семья» на пермской эспланаде

Posted 12 марта 2018, 11:20
Published 12 марта 2018, 11:20
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Борис Мильграм раскритиковал идею установки скульптуры «Счастливая семья» на эспланаде. Свою позицию он выразил сегодня, 12 марта, в эфире «Эха Перми».
Также он заявил, что «это убожество мысли, убожество стиля нельзя показывать», и добавил, что «если это зачем-то надо, нужно найти правильное место, и пусть будет».
Идея установить памятник счастливой семье принадлежит нынешнему пермскому детскому омбудсмену Светлане Денисовой и уполномоченному по правам человека в Прикамье Павлу Микову. Также их поддержал Общественный совет по топонимике при Пермской городской думе, Общественная палата Пермского края и администрация губернатора. По задумке чиновников, скульптура должна стать особенным душевным памятником, к которому будет приходить не одно поколение семей.