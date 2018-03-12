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Posted 12 марта 2018, 11:20

Published 12 марта 2018, 11:20

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Мильграм выступил против появления скульптуры «Счастливая семья» на пермской эспланаде

12 марта 2018, 11:20
Сюжет
Театр-театр
Художественный руководитель Театра-Театра заявил, что «это убожество» нельзя показывать.

Борис Мильграм раскритиковал идею установки скульптуры «Счастливая семья» на эспланаде. Свою позицию он выразил сегодня, 12 марта, в эфире «Эха Перми».

Борис Мильграм, художественный руководитель Театра-Театра:— Эта скульптура довела меня почти до истерики. Почему у театра? Делайте, что хотите, найдите себе место: можно поставить ее дома, во дворе, в конце концов, в парке. Это парковая скульптура. Зачем ее ставить на одной из самых красивых площадей этого города?

Также он заявил, что «это убожество мысли, убожество стиля нельзя показывать», и добавил, что «если это зачем-то надо, нужно найти правильное место, и пусть будет».

Идея установить памятник счастливой семье принадлежит нынешнему пермскому детскому омбудсмену Светлане Денисовой и уполномоченному по правам человека в Прикамье Павлу Микову. Также их поддержал Общественный совет по топонимике при Пермской городской думе, Общественная палата Пермского края и администрация губернатора. По задумке чиновников, скульптура должна стать особенным душевным памятником, к которому будет приходить не одно поколение семей.

#Общество#Театр-театр
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