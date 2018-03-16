Три мнения о выборах. «Самое неприятное в этой истории — это административное принуждение избирателей»

Главы регионов, мэры, начальники самого разного уровня и медийные лица без конца вводят в заблуждение избирателей, заявляя, что им нужно выполнить свой «конституционный долг». Участие в выборах — это не долг и не обязанность, это право, это возможность, это свобода. В силу ложных представлений о том, что чем выше явка, тем выше легитимность, а также из-за лобового столкновения с кампанией бойкота выборов, власти кинулись спасать явку. Используется все — от несовершеннолетних детей, до прямых угроз в увольнении за не участие в голосовании. Самой массовой технологией стало принуждение к получению заявлений для голосования по месту нахождения и прикрепление подконтрольных начальству избирателей к определенным участкам (в школах, вузах, рядом с предприятием, общежитием, в округе «своего» депутата), где легко будет проконтролировать их голосование.