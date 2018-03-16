Три мнения о выборах. «Самое неприятное в этой истории — это административное принуждение избирателей»

Posted 16 марта 2018, 09:36
Published 16 марта 2018, 09:36
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Выборы президента России — это мероприятие общенационального масштаба. К сожалению, это не чувствуется из своей квартиры или даже из своего региона. Если вы серьезно не интересуетесь тем, что происходит в российской политике, если к вам в дом не принесли агитационные газеты, если вы не знаете, как проходит избирательная кампания в соседнем регионе, то кажется, что везде все так, как у вас дома.
Из своей пещеры, будь она маленькая или большая, весь ужас всего происходящего на этих выборах, не заметен. К счастью, сейчас есть интернет, есть социальные сети, есть независимые СМИ, немного, но есть. То есть особых проблем со свободой получения информации о проходящих выборах нет. И это, пожалуй, единственная свобода, которая сохранилась на этих выборах.
По сравнению с 2012 годом, когда проходили последние выборы президента, власть стала более жесткой, но, в то же время, более технологичной. Административное давление на кандидатов и избирателей стало внешне менее грубым, но более масштабным и изощренным. Как и технологии обеспечения заранее запрограммированного результата. Раньше, чтобы отфильтровать неугодных кандидатов, были установлены нереальные и невыполнимые требования, например, собрать два миллиона подписей в поддержку кандидата, а если он этот фильтр преодолевал, то включался административный произвол. Теперь нужно просто лишить потенциально опасных кандидатов пассивного избирательного права (быть избранным и выдвигать свою кандидатуру выборы — Properm.ru), как это сделали с Алексеем Навальным.
За последние годы само право свободного участия в выборах в качестве кандидата было существенно ограничено. Тех, кто продрался через фильтр, ставят в такие формальные рамки ведения кампании, что как бы они не старались, у них нет возможности серьезно нарастить свой электорат.
В таком окружении Владимиру Путину и особо напрягаться не приходится. За всю кампанию он провел всего четыре мероприятия, где выступил именно как кандидат. Все остальное время он совершает рабочие поездки, проводит встречи с министрами и губернаторами, выступает с высоких трибун, в дебаты ни с кем не вступает. В общем, просто руководит страной. Этого достаточно, чтобы быть в десятки раз более упоминаемым в СМИ, чем все остальные кандидаты.
В результате главным соперником нынешнего президента, стал не один из кандидатов, а политик, который к выборам не был допущен и формально не принимает в них участия. Это Алексей Навальный, со своей общероссийской кампанией бойкота выборов. Такого еще никогда не было, и система оказалась к этому не совсем готова. Отсюда, такая жесткая, иногда очень истеричная, реакция на действия сторонников Навального во многих российских регионах, в том числе и в Перми.
С 2015 года в стране не было ни одних конкурентных губернаторских выборов и в ближайшее время, видимо, не предвидится. Известный польский политолог Адам Пшеворский, как-то сформулировал: «Демократия — это система, при которой партии проигрывают выборы, и этот проигрыш не является ни позором, ни преступлением». Но это точно не наш случай. Представить это в современной России просто невозможно, тем более на президентских выборах. Российские выборы не для смены власти, а для ее сохранения и воспроизводства. Это касается не только нынешних президентских выборов, но и любых других, пожалуй, кроме самых мелких выборов местных депутатов.
Поэтому главной проблемой для такого типа «выборов» является явка избирателей. Вот именно здесь мы сейчас видим просто какой-то расцвет административно-мобилизационного творчества. По всей стране и в Пермском крае, чего только не придумано, чтобы заманить избирателя на избирательные участки: какие-то опросы про благоустройство территорий, «школьные референдумы» о форме, детские мероприятия и родительские собрания, тестирования школьников и их родителей, флаеры в кино и конкурсы селфи, медицинские осмотры, розыгрыши призов и подарков, скидки в магазины…. В общем, масса самых разных дополнительных благ и услуг. Ключевое слово — дополнительных, потому что главное и основное благо — реальное участие в выборе власти, как мотив для избирателя, не работает.
Самое неприятное в этой истории — это административное принуждение избирателей к голосованию. Чиновники и руководители самых разных рангов и статусов грубо наплевали на фундаментальный конституционный принцип российских выборов — участие в них избирателей является свободным и добровольным.
Главы регионов, мэры, начальники самого разного уровня и медийные лица без конца вводят в заблуждение избирателей, заявляя, что им нужно выполнить свой «конституционный долг». Участие в выборах — это не долг и не обязанность, это право, это возможность, это свобода. В силу ложных представлений о том, что чем выше явка, тем выше легитимность, а также из-за лобового столкновения с кампанией бойкота выборов, власти кинулись спасать явку. Используется все — от несовершеннолетних детей, до прямых угроз в увольнении за не участие в голосовании. Самой массовой технологией стало принуждение к получению заявлений для голосования по месту нахождения и прикрепление подконтрольных начальству избирателей к определенным участкам (в школах, вузах, рядом с предприятием, общежитием, в округе «своего» депутата), где легко будет проконтролировать их голосование.
Настоящий масштаб этой технологии принуждения мы увидим только в день голосования, но есть все признаки, что он значителен и вызывает беспокойство даже у ЦИК РФ. К сожалению, уже сейчас можно говорить о том, что «выборы» президента 2018 года неравные, с точки зрения, возможностей, которыми располагают кандидаты, и несвободные, с точки зрения принуждения к голосованию определенной части избирателей.
Участвовать или не участвовать в таких выборах, пусть каждый избиратель решает сам, если, конечно, у него есть свобода для этого.
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Ранее своим мнением о выборах в России с Properm.ru поделился бывший сенатор и министр региональной национальной политики РФ Евгений Сапиро. По его мнению, действие, которое в России называют «выборы», нельзя считать таковым.
Вслед за ним своими мыслями об особенностях российских выборов, поделился председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев. По его мнению, выборы в России убивают демократию.