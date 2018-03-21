Короли «кредиторки». Кому и сколько должны медучреждения Пермского края

Posted 21 марта 2018, 07:01
Published 21 марта 2018, 07:01
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Рост просроченной кредиторской задолженности в государственных медицинских учреждениях Пермского края начался еще в 2015 году. По данным на 1 января 2015 года больницы задолжали кредиторам 31 млн рублей. Через шесть месяцев долг вырос в шесть раз — до 196 млн рублей. В начале 2016 года «кредиторку» удалось снизить до 61 млн рублей. Но сдержать рост долгов было уже невозможно. К 1 декабря 2016 года они достигли 269 млн рублей. За шесть месяцев 2017 года «кредиторка» увеличилась почти вдвое: с 269 млн рублей до 435 млн рублей (середина 2017 года). К концу прошлого года просроченная кредиторская задолженность достигла 502 млн рублей. Накопили ее 54 медучреждения. У 17 больниц долги достигли больше 10 млн рублей (в целом, они задолжали 447 млн 965 тыс. рублей). Кредиторку свыше 20 млн рублей накопили шесть медучреждений (общий размер долга составил 186 млн 212 тыс. рублей).
Накопление долгов происходило по разным причинам. Как поясняют в краевом минздраве, основными причинами высокой задолженности больниц стали раздутые штатные расписания, нерационально используемый имущественный комплекс, неэффективные и зачастую необоснованные закупки, которые проводили медучреждения в прошлые годы. Если посмотреть на список должников, то лидерами по долгам являются медучреждения первого уровня: центральные и районные больницы, поликлиники, ФАПы, СВА (сельские врачебные амбулатории), которые после разделения всех медучреждений на три уровня помощи и снижения подушевого норматива остались в условиях полного выживания. Кроме того, для некоторых амбулаторий, находящихся в отдаленных населенных пунктах и обслуживающих небольшое население, действовали повышенные (так называемые индивидуальные) тарифы, чтобы они могли сводить дебет с кредитом. С их отменой финансовое положение этих больниц сильно ухудшилось.
«Существенное влияние на формирование задолженности оказало и изменение тарифной политики в системе обязательного медицинского страхования. Отказ от индивидуальных тарифов для отдельных учреждений привел к снижению доходов, так как не все учреждения сумели сбалансировать доходную и расходную части», — поясняют в министерстве.
В середине прошлого года, понимая, что больницам самостоятельно с кредиторкой не справиться, краевое правительство предложило провести финансовое оздоровление больниц. На погашение задолженности из регионального бюджета было выделено 300 млн рублей. Средства перечислялись в последней декаде августа-первой декаде сентября 2017 года лишь тем, кто находился в «зоне финансового риска». Субсидию получили 31 медицинское учреждение. Из них 16 центральных районных и районных больниц. Самая крупная сумма была переведена Чайковской центральной городской больнице (33 млн рублей). Больницам Кизела и Губахи выделено больше 20 млн рублей. 19 млн рублей получила Пермская центральная районная больница.
Медицинские учреждения Пермского края, получившие наибольшую субсидию на погашение кредиторской задолженности:
|Название медицинского учреждения
|Размер субсидии
|Чайковская ЦГБ
|33 011 691
|Кудымкарская ЦРБ
|20 466 938
|ГКБ №4
|20 106 339
|ПЦРБ
|19 114 927
|МСЧ №7
|18 580 645
|МСЧ №6
|13 704 596
|Косинская ЦРБ
|13 093 964
|Соликамская больница
|12 968 380
|Еловская ЦРБ
|12 066 880
|ДКБ №13
|11 615 920
|Очерская ЦРБ
|11 578 165
|ГКП №5
|10 749 885
Несмотря на все эти меры, в прошлом году Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал 305 исков к государственным медучреждениям от 140 компаний. Чаще всего обращались в суд ПАО «Т Плюс» (23 иска), Пенсионный фонд (20), ФГУП «Охрана федеральной службы войск национальной гвардии РФ» (12), «Лабдиагностика» (шесть), «Пермская энергосбытовая компания» (пять), ЗАО Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» (пять), ООО «Альбатрос» (пять), ООО «Деспи» (пять), ООО «Мидэя», «Волгастрой», «База Р», «Фармлайт», «Пермский фармацевтический портал».
«Первые иски к больницам мы инициировали еще в середине 2016 года, — рассказывают в пермской фармацевтической компании ООО «Деспи». — Чаще всего в суде руководители медучреждений даже не могли объяснить, почему своевременно не проплатили поставку лекарств. На заключение мирового соглашения они не шли, с должниками работали и работаем только через исполнительное производство, то есть взыскивали долги через Министерство финансов Пермского края».
Как рассказали в «Деспи», сейчас общая задолженность медучреждений Пермского края только перед их организацией составила около 9 млн рублей. В ПАО «Пермэнергосбыт» и «Т Плюс» от комментариев по судебным тяжбам и размеру долга отказались.
Между тем суммы, которые были взысканы поставщиками в суде, были немалыми. Общая задолженность, которую предъявили больницам кредиторы, составила 102 млн 116 тыс. рублей. За коммунальные услуги они задолжали 17 млн 450 тыс. рублей, за интернет — 50 тыс. рублей, за аренду помещений — 88,4 тыс. рублей, за охрану — 1,5 млн рублей, пенсионному фонду — почти 2 млн рублей, налоговой — 1,8 млн рублей, за поставку лекарств и медоборудования — 67 млн рублей.
Долги копились годами. Так, Соликамская ЦРБ начиная с 2014 года накопила задолженность по 32 контрактам перед ООО «Медуниверсал-М» в размере 1,8 млн рублей, Пермский краевой центр дезинфектологии не выплачивал налоговой НДС, налог на имущество и единый социальный налог за период с 1 декабря 2014 по 31 января 2015, Пермский краевой центр гигиены и эпидемиологии задолжал за интернет с 1 августа 2013 года по 31 декабря этого же года. ООО «Мустанг» предъявило иск к городской поликлинике №7 Перми за неоплату автотранспортных услуг в течение двух лет: с 21 марта 2015 года по 14 февраля 2017 года.
Однако через суд прошли не все долги больниц, а лишь пятая часть из них, так как в большинстве случаев долговые споры между поставщиками и медучреждениями разрешаются в досудебном порядке. Часть споров у больниц возникает с другими медучреждениями, когда одна из них оказывает медицинские или лабораторные услуги, а они потом не оплачиваются.
|Название медицинского учреждения
|Размер задолженности
|Чайковская ЦГБ
|59 125 700
|Пермская ЦРБ
|30 187 400
|Кудымкарская ЦРБ
|26 972 500
|МСЧ №7
|25 282 000
|Кизеловская ГБ
|22 856 700
|Кунгурская ГБ
|21 128 400
|МСЧ №6
|19 540 093
|Соликамская ЦРБ
|8 031 620
Мы проанализировали долги больниц, используя данные картотеки арбитражного суда.
Самый большой долг перед поставщиками накопила Чайковская центральная ГБ. Возглавляет ее Александр Кожевников. Если еще в 2016 году финансовое положение медучреждения можно было назвать относительно стабильным. Судя по данным картотеки арбитражного суда, в 2016 году больнице был предъявлен лишь один иск на 1,6 млн рублей. В 2017 году этих исков было уже 38 на общую сумму — 10 млн 281 тыс. рублей. Только за охрану больница задолжала 218,6 тыс. рублей, за мешки для мусора (ООО «Пластика») — 82 тыс. рублей, за лекарства — 3 млн 279 тыс. рублей, тепло и горячую воду — 2,5 млн рублей (ООО «Инвестспецпром») и расходные материалы для стоматологии — 63 тыс. 458 рублей. Не проплачен был и контракт с ООО «Рентгенцентр» за принадлежности к цифровому регистратору ЭКГ и поставку другого медоборудования — 80,7 тыс. рублей.
Этот год для Чайковской центральной городской больницы тоже начался не с лучших новостей. В начале января ООО «Комэкотранс» подало в суд уже три иска на 638 тыс. рублей.
В краевом минздраве, кажется, нашли решение проблемы Чайковской ЦГБ — в прошлом году медучреждение было предложено объединить с детской больницей Чайковского. Основной причиной слияния называлась необходимость создания единого медицинского обслуживания в городе и районе. Но жители выступили против реорганизации и создали петицию, под которой собрали более 900 подписей. Слияние было приостановлено. Но от планов по реорганизации никто не отказался. Впоследствии на уровне больницы была создана комиссия, которая должна была проанализировать все риски возможного объединения.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Чайковская ЦГБ не впервые попадает под реорганизацию, когда оказывается в сложной финансовой ситуации. Так, прежнее юрлицо с одноименным названием прекратило свое существование 30 декабря 2016 года. Взамен было образовано новое. Возможно, таким образом учредитель пытался «обнулить» кредиторку больницы, но с преобразованием юрлица списать долги не удалось.
В прошлом году Пермская ЦРБ задолжала поставщикам и ресурсоснабжающим компаниям 1 млн 947 632 рубля. Главврачом этой больницы является Сергей Удавихин. Долг за отопление составил 99, 7 тыс. рублей, перед ООО «Про-Мед» — 247,5 тыс. рублей, «Медлабэкспресс» — 992,9 тыс. рублей по семи договорам об оказании услуг, Пермской краевой клинической больнице — 199 тыс. 470 рублей. Задолженность в рамках госконтракта перед ООО «Метролог» из Санкт-Петербурга достигла 123 тыс. 778 рублей, за лекарства — 224 тыс. рублей.
Можно предположить, что кредиторка в этой больнице росла за счет большого имущественного комплекса больницы. В структуру Пермской ЦРБ входят девять поликлиник с филиалами, 14 сельских врачебных амбулаторий, 13 фельдшерско-акушерских пунктов и стационар на 230 коек, а также дневной стационар на 78 коек.
По данным rusprofile.ru, основными поставщиками Кудымкарской ЦРБ являлись «Пермэнергосбыт», с которым был заключен контракт на 12,6 млн рублей, ООО «Вентон -Медикал» (11 млн рублей), ООО «Кудымкарские тепловые сети» (два контракта на 10,7 млн рублей). ООО «Амега» (8,5 млн рублей). ОАО «Кудымкарский водоканал» (7,9 млн рублей). АО «Пермфармация» (11 контрактов на 4 млн рублей), ООО «Харт» (шесть контрактов на 3,6 млн рублей), ООО «Русмедикал» (три контракта на 3,1 млн рублей), ООО «Ликард» (два контракта на 3,08 млн рублей), ООО «Лабораторные Технологи» (2,9 млн рублей). Всего до реорганизации медучреждением было заключено 96 контрактов на 41 млн рублей.
С 1 января Кудымкарскую горбольницу объединили с больницей Коми-Пермяцкого округа, более благополучной в финансовом плане. В новой больнице главным врачом был назначен Сергей Лопатин, который ранее возглавлял Суксунскую ЦРБ. Назначение это было неслучайным, так как именно Суксунская ЦРБ не имеет кредиторской задолженности и среди центральных районных больниц является чуть ли не образцом для подражания. Как объяснил в сентябре прошлого года на встрече с медперсоналом министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев, «больницы были объединены из-за высокой кредиторской задолженности».
По данным картотеки арбитражного суда, МСЧ №7 за прошлый год не расплатилась за лекарства с ООО «Фармтатинвест» — 167 тыс. 186 рублей, ФГУП «Охрана Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» — 24,7 тыс. рублей, ООО «Объединительная кабельная компания» — 150 тыс. 341 рубль. Но внушают опасения не только долги медучреждения, но и физическое состояние зданий, в которых сегодня размещается больница. Главврачом МСЧ №7 является Виктор Гневашев.
Именно здесь в конце прошлого года в связи с аварийным состоянием одного из зданий в хирургическое отделение экстренно были переведены гинекология и часть административного управления. После предварительного осмотра минздрав отказался от планов по ремонту здания (общая стоимость оценивается в 19 млн рублей), несмотря на то, что в прошлом году больница за свой счет разработала проектную документацию. Сейчас предлагается отремонтировать административное здание медсанчасти для размещения административно-управленческого персонала, а гинекологию оставить в хирургии.
«Банкротство» кизеловской городской больницы, которую с 2011 года возглавлял Андрей Пелевин, началось еще в 2015 году, когда ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности — 912,5 тыс. рублей. Больница не оплачивала поставки газа несколько месяцев, объясняя это тем, что вынуждена содержать газовую котельную, которая обеспечивает теплом весь город. Но возражения больницы в суде не были услышаны.
Через год в суд обратилось и ООО «Русмедикал» с требованием погасить долги за поставку лекарств на сумму 567 тыс. рублей. В 2017 году в суд вышел и «Пермэнергосбыт» с иском на 329,5 тыс. рублей. Как сказано в материалах дела, медучреждение полгода не оплачивало энергоресурсы.
Всего Кизеловской горбольнице были предъявлены иски на 1,5 млн рублей.
Стоит заметить, что кредиторская задолженность больниц Кизела и Гремячинска на начало прошлого года достигала 12 млн рублей. К середине прошлого года просроченная кредиторская задолженность двух медучреждений достигла 21 млн рублей. Текущая кредиторка составила 51 млн рублей.
Основной причиной высокой кредиторской задолженности больниц КУБа называлось неэффективное расходование средств. Например, 76% бюджета Кизеловской больницы уходило на зарплату, из них 36% — зарплату административно-управленческого и иного персонала. Также руководству больницы вменялось неэффективное использование площадей. Вскоре был разработан проект по объединению медучреждений Кизела, Губахи и Гремячинска с ГКБ №4. В Губахе был создан межмуниципальный медицинский центр. Жители со сложными патологиями направлялись в Пермь и обслуживались выездными врачебными бригадами. В результате в Кизеле часть отделений закрылась. В поселках было построено восемь новых ФАПов. Но, как заявил Дмитрий Матвеев на пресс-конференции в конце прошлого года, полностью погасить задолженность больниц КУБа не удалось. С оставшимися долгами ГКБ №4 планируется расплатиться до 1 июля этого года.
В прошлом году за лекарства Кунгурская ГБ задолжала 659,3 тыс. рублей. Долги накопились перед АО «Областной аптечный склад», ЗАО «Ланцет», ООО «Альбатрос». Только ООО «Лабдиагностика» предъявила Кунгурской больнице два иска на 339 тыс. рублей. И не успело медучреждение расплатиться с долгами, как уже с начала этого года стало известно об ее объединении с Ленской ЦРБ. В конце января работники Кунгурской горбольницы получили на руки уведомления за подписью главного врача Вадима Кириллова о реорганизации юрлица.
В уведомлении сказано, что в случае отказа от продолжения работы в новой больнице сотрудники должны написать в отдел кадров заявление об увольнении. Учитывая, что Ленская ЦРБ сегодня объединяет шесть поликлиник, четыре СВА и 24 ФАПа, где большие имущественные комплексы, небольшое прикрепленное население и невысокие тарифы, финансовое положение Кунгурской горбольницы явно ухудшится.
Вторым пермским медучреждением, которое попало в рейтинг крупных должников, стала медсанчасть №6 (главврач Андрей Лебедев). Только с начала этого года в Арбитражном суде зарегистрировано восемь исков к этому медучреждению на 3 млн 164 тыс. рублей. Самый большой иск предъявлен ООО «Деспи» за поставку лекарств — 1,3 млн рублей. «ТСЖ Менжинского» требует взыскать с больницы 532 тыс. 291 рубль. «Т Плюс» и ПСК — 461 тыс. рублей.
Но все сегодняшние иски — это ничто по сравнению с тем, сколько исков было предъявлено этой медсанчасти в прошлом году. Оппонентами МСЧ №6 в суде стали ЗАО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» за оказание медицинских и лабораторных услуг (почти 3 млн рублей). 2,3 млн рублей требовало ООО «База Р» за поставку лекарств. Почти 4 млн рублей за коммуналку требовали: УК «Гайва» (448 тыс. рублей), ПАО «Научно-производственное объединение Искра» (245 тыс. рублей), «Пермское городское коммунальное и тепловое хозяйство» (1,7 млн рублей), ПСК (1,2 млн рублей), «ТСЖ Менжинского» (470,5 тыс. рублей). Всего в суд было инициировано 40 исков на общую сумму 19,5 млн рублей.
Несмотря на крупную задолженность, медучреждение продолжает участвовать в различных проектах по развитию системы оказания медицинской помощи. Так, в прошлом году на базе медучреждения был открыт единственный в Пермском крае второй этап реабилитации пациентов, перенесших инсульты и инфаркты.
Второй новостью стало размещение взрослой поликлиники Орджоникидзевского района, которая ранее была на ул. Домостроительная, 2. Поликлиника закрылась из-за аварийного состояния здания. В краевом минздраве тогда заявляли, что в районе подходящих зданий для нее нет, а ремонт старого потребует больших вложений. Поэтому поликлинику из Левшино было предложено перевезти на ул. Лобачевского в здание бывшего пищеблока. Одной из вероятных причин срочного переезда называлась не только экономия средств на проведении ремонта, но и возможность погашения части кредиторской задолженности МСЧ №6 за счет получения средств на реконструкцию здания.
По данным краевого минздрава, на 1 января 2018 года 34 медучреждения имеют кредиторскую задолженность. В общем и целом, они задолжали 178,7 млн рублей. В начале года в Арбитражный суд Пермского края поступило уже 28 исков на 11 млн 462 тыс. рублей. Как комментируют ситуацию в Министерстве здравоохранения Пермского края, сейчас для погашения кредиторки минздравом используются такие меры финансового оздоровления, как:
В целях повышения доходов учреждений здравоохранения Пермского края также в третьем квартале прошлого года были внесены изменения в «Тарифное соглашение на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годы», которые призваны увеличить размер подушевого финансирования амбулаторно-поликлинической помощи. Также были перераспределены объемы финансирования стационарной медицинской помощи с учреждений третьего уровня на учреждения первого и второго уровней, которые чаще всего имеют просроченную кредиторскую задолженность, то есть пациентов из поликлиник и стационаров в небольших городах увозить в Пермь теперь будут реже. Но насколько эти меры окажутся эффективными, поживем-увидим.
Елена Лодыгина. Фото: чайковскийрайон.рф, prmcrb.ru, newlifegazeta.ru.