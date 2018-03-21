Короли «кредиторки». Кому и сколько должны медучреждения Пермского края

Рост просроченной кредиторской задолженности в государственных медицинских учреждениях Пермского края начался еще в 2015 году. По данным на 1 января 2015 года больницы задолжали кредиторам 31 млн рублей. Через шесть месяцев долг вырос в шесть раз — до 196 млн рублей. В начале 2016 года «кредиторку» удалось снизить до 61 млн рублей. Но сдержать рост долгов было уже невозможно. К 1 декабря 2016 года они достигли 269 млн рублей. За шесть месяцев 2017 года «кредиторка» увеличилась почти вдвое: с 269 млн рублей до 435 млн рублей (середина 2017 года). К концу прошлого года просроченная кредиторская задолженность достигла 502 млн рублей. Накопили ее 54 медучреждения. У 17 больниц долги достигли больше 10 млн рублей (в целом, они задолжали 447 млн 965 тыс. рублей). Кредиторку свыше 20 млн рублей накопили шесть медучреждений (общий размер долга составил 186 млн 212 тыс. рублей).