Краевые депутаты поддержали создание Краснокамского и Чайковского городских округов

Постановление в краевой парламент поступило в конце февраля. Как сказано в законодательных инициативах, объединение Чайковского и Чайковского муниципального района, а также Краснокамска и Краснокамского района необходимо для повышения эффективности управления территориями, оптимизации затрат и укрепления кадрового потенциала. Депутаты поддержали инициативу. Преобразование муниципалитетов ведется с согласия жителей муниципалитетов.