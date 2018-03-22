Краевые депутаты поддержали создание Краснокамского и Чайковского городских округов

Posted 22 марта 2018, 06:26
Published 22 марта 2018, 06:26
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Сегодня, 22 марта, депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседани рассмотрели проекты постановлений о создании Краснокамского и Чайковского городских округов.
Постановление в краевой парламент поступило в конце февраля. Как сказано в законодательных инициативах, объединение Чайковского и Чайковского муниципального района, а также Краснокамска и Краснокамского района необходимо для повышения эффективности управления территориями, оптимизации затрат и укрепления кадрового потенциала. Депутаты поддержали инициативу. Преобразование муниципалитетов ведется с согласия жителей муниципалитетов.
Ранее в заксобрание был внесен документ об образовании Краснокамского городского округа. Городские округа также будут созданы в Кизеле и Гремячинске.