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Posted 22 марта 2018, 06:26

Published 22 марта 2018, 06:26

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Краевые депутаты поддержали создание Краснокамского и Чайковского городских округов

Краевые депутаты поддержали создание Краснокамского и Чайковского городских округов

22 марта 2018, 06:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Краснокамск
Решение принято для оптимизации затрат и укрепления кадрового потенциала.

Сегодня, 22 марта, депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседани рассмотрели проекты постановлений о создании Краснокамского и Чайковского городских округов.

Постановление в краевой парламент поступило в конце февраля. Как сказано в законодательных инициативах, объединение Чайковского и Чайковского муниципального района, а также Краснокамска и Краснокамского района необходимо для повышения эффективности управления территориями, оптимизации затрат и укрепления кадрового потенциала. Депутаты поддержали инициативу. Преобразование муниципалитетов ведется с согласия жителей муниципалитетов.

Ранее в заксобрание был внесен документ об образовании Краснокамского городского округа. Городские округа также будут созданы в Кизеле и Гремячинске.

#Политика#Краснокамск#Чайковский
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