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Posted 23 марта 2018, 11:30

Published 23 марта 2018, 11:30

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Дума Чайковского приняла отставку мэра города Алексея Третьякова

23 марта 2018, 11:30
Сюжет
Слуги народа
За прекращение его полномочий высказалось 13 депутатов.

Сегодня, 23 марта, Дума Чайковского городского приняла отставку главы города Алексея Третьякова. Об этом пишет «Ъ-Прикамье». Заявление о досрочном сложении полномочий бывший мэр написал в понедельник 19 марта.

По данным издания, за прекращение полномочий мэра высказалось 13 депутатов, двое человек воздержались и один был против. Испонлять обязанности главы Чайковского стал первый заместитель Третьякова Михаил Новоселов, курировавший ранее блок ЖКХ и градостроительство.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Третьякова уголовное дело. Его подозревают в превышение должностных полномочий. Предполагается, что он связан с двумя преступлениями — передачей муниципальной квартиры в собственность несовершеннолетней дочери своей подчиненной и передачей городской земли кооперативу «Рассвет».

#Регион#Слуги народа#Чайковский
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