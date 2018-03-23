Дума Чайковского приняла отставку мэра города Алексея Третьякова

Posted 23 марта 2018, 11:30
Published 23 марта 2018, 11:30
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Сегодня, 23 марта, Дума Чайковского городского приняла отставку главы города Алексея Третьякова. Об этом пишет «Ъ-Прикамье». Заявление о досрочном сложении полномочий бывший мэр написал в понедельник 19 марта.
По данным издания, за прекращение полномочий мэра высказалось 13 депутатов, двое человек воздержались и один был против. Испонлять обязанности главы Чайковского стал первый заместитель Третьякова Михаил Новоселов, курировавший ранее блок ЖКХ и градостроительство.
Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Третьякова уголовное дело. Его подозревают в превышение должностных полномочий. Предполагается, что он связан с двумя преступлениями — передачей муниципальной квартиры в собственность несовершеннолетней дочери своей подчиненной и передачей городской земли кооперативу «Рассвет».