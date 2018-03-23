Дума Чайковского приняла отставку мэра города Алексея Третьякова

По данным издания, за прекращение полномочий мэра высказалось 13 депутатов, двое человек воздержались и один был против. Испонлять обязанности главы Чайковского стал первый заместитель Третьякова Михаил Новоселов, курировавший ранее блок ЖКХ и градостроительство.